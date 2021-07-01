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Отмечаем День косметолога лучшими рецептами ухода за кожей от звезд

Динара Кафискина

Общество
Отмечаем День косметолога лучшими рецептами ухода за кожей от звезд
Фото: Pexels

В конце июня традиционно празднуют День косметолога. Отличный повод задуматься о здоровье своей кожи, которая в летнее время особенно страдает от жары, ультрафиолетовых лучей и уличной пыли. О том, как правильно ухаживать за ней, «Вечерке» рассказала врач косметолог-дерматолог Наиля Максименко.

Солнце не только приносит радость, но способно и навредить. Поэтому перед выходом на улицу на кожу лица надо обязательно наносить солнцезащитный крем со степенью SPF 30 и выше. В условиях города будет нелишним опрыскивать кожу термальной водой. Есть определенные процедуры, к которым можно и нужно прибегать именно летом. Например, ботулинотерапия — она борется с мимическими морщинами и увлажняет кожу.

Полезно делать и массажи, лимфодренажные процедуры, микротоковую терапию и ультразвуковой лифтинг. Но не рекомендуется летом прибегать к глубоким пилингам, химическим лазерным шлифовкам, а также удалять кожные новообразования.

Для домашнего ухода подберите легкий скраб. Еще используйте маски — как готовые, которые продаются в магазинах, так и самодельные: из доступных фруктов, овощей и кисломолочных продуктов. И очень важно в жару правильно питаться и пить много воды. Она должна быть простая и негазированная, комнатной температуры. Нужно есть больше овощей, меньше жирного, копченого и соленого.

Анна Шатилова: клюква

Диктор Анна Шатилова не любит солнце. Еще с 1975 года она привыкла пользоваться сметаной. В нее она добавляет сливки, крахмал, мед, немножко соли и лимона, ягоды. Например, клюкву. Всю эту смесь ставит в холодильник и потом в охлажденном виде наносит на лицо. По ее словам, эффект от такой маски потрясающий!

Отмечаем День косметолога лучшими рецептами ухода за кожей от звездФото: Павел Волков

Алла Юганова: отдых

Актриса театра и кино Алла Юганова перед выходом на улицу обязательно наносит на лицо SPF-крем с самой сильной защитой 50. А находясь дома, использует различные увлажняющие средства — кремы и маски, пьет много воды, около двух литров в день, и пользуется профессиональной косметикой.

Сама никакие маски не делает. А в повседневной жизни актриса вовсе не пользуется косметикой. Дает коже отдохнуть и освежает ее посредством термальной воды.

Светлана Немоляева: яйцо и алоэ

Когда у народной артистки России Светланы Немоляевой есть время и хорошее самочувствие, она следит за собой сама. Верит бабушкиным рецептам, которые основаны на всем естественном. Перед тем, когда куда-нибудь выходит, артистка наносит на лицо хорошую жирную сметану, а через 20 минут смывает ее водой.

В состав любимой маски Немоляевой входят яйцо и алоэ. Но делает домашнюю процедуру она крайне редко — не хватает времени. Ходить к косметологу ей тоже некогда. Светлана Владимировна уверена, что, если посещаешь мастера раз от разу, а не регулярно, смысла нет.

Валерия: сметана

Маску из простой домашней сметаны народная артистка России, певица Валерия, называет одной из самых лучших. А чтобы усилить эффект, она рекомендует сметану смешивать с яичным желтком и медом. Затем полученная масса наносится на лицо примерно на полчаса и смывается теплой водой. Маску, приготовленную в домашних условиях, Валерия считает одной из лучших.

Наталья Бардо: лед

Актриса Наталья Бардо знает, что, когда на улице жарко, кожа действительно страдает. Поэтому она пьет много воды. Еще принимает контрастный душ и умывается кубиками льда. Но самое лучшее — это, конечно, ватные диски, вымоченные в ромашковом чае и положенные в морозилку на ночь. Утром можно сделать компресс. И еще летом Бардо пользуется термальной водой, которая расставлена у нее везде.

Отмечаем День косметолога лучшими рецептами ухода за кожей от звездФото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Оксана Федорова: йогурт

Телеведущая Оксана Федорова выбрала для себя уже давно маску, в состав которой входят натуральный йогурт (две столовые ложки), одна чайная ложка меда и четыре любых ягоды. Молочная кислота йогурта снижает воспаление и защищает кожу от пагубного влияния ультрафиолета. Еще такая маска сужает поры, способна устранить акне — самую распространенную патологию кожи — и уменьшает круги под глазами.

Нонна Гришаева: овсянка

Артистка Нонна Гришаева привыкла придерживаться фамильного рецепта. Процедуру она начинает с очищения кожи скрабом из овсяных хлопьев — достаточно полстакана и столовой ложки оливкового масла. После Нонна смывает средство кефиром, куда добавляет чайную ложку лимонного сока, а затем накладывает на лицо тертое яблоко и столовую ложку меда.

Екатерина Копанова: корейские средства

Актриса театра и кино Екатерина Копанова ни разу в жизни не была у косметолога. На протяжении двух лет пользуется корейской косметикой и считает ее шикарной. Говорит, что она отлично увлажняет. У актрисы полно всего — разные сыворотки, кремы, маски. Когда очень жарко, Екатерина на лицо вообще ничего не наносит. Спасается от жары и солнца кепкой с большим козырьком.

Тина Канделаки: мацони

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки считает, что заботиться о коже лица нужно ежедневно. Она регулярно посещает кабинет косметолога, ухаживает за лицом в домашних условиях — делает массажи, мезотерапию, различные процедуры.

А для универсального увлажнения советует мацони — средство, проверенное веками, которое считается ближайшим родственником кефира. Его нужно нанести на кожу в качестве маски.

Отмечаем День косметолога лучшими рецептами ухода за кожей от звездФото: instagram/tina_kandelaki

Таисия Повалий: капуста

Певица Таисия Повалий отдает предпочтение капустной маске. Этот овощ содержит в себе полезные для кожи витамины А и Е. Аскорбиновая кислота вытягивает токсины и способна защитить от свободных радикалов. Такая маска состоит из четырех капустных листов, одной чайной ложки сметаны и одной чайной ложки геркулеса плюс одного яичного белка.

Вера Брежнева: белая глина

Певица Вера Брежнева советует использовать маску из белой глины. Она уменьшает блеск и прекрасно очищает кожу. Причем как жирную, так и комбинированную. В состав маски входят две чайные ложки белой глины, две чайные ложки теплой воды и одна таблетка активированного угля, который делает цвет лица ровным и здоровым.

Мария Аронова: только мастер

Народная артистка России Мария Аронова боится солнца, поэтому ходит по улице под зонтиком. Что касается ухода за лицом, она привыкла посещать кабинет своего косметолога, которого называет ангелом-хранителем и гением. Мария считает, что ежедневный грим, конечно, не полезен для кожи лица, но она очень рада тому, что у нее есть такой мастер.

Отмечаем День косметолога лучшими рецептами ухода за кожей от звездМария Аронова / Фото: ИЗ личного архива Марии Ароновой

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Полезна для кожи маска из огурцов, сметаны или сливок. Огурцы нужно мелко натереть и добавить сливки либо сметану. Нанесите смесь на очищенную кожу. Спустя 15 минут смойте. Это средство питает, увлажняет и освежает кожу, а также может стать отличным заменителем солнцезащитного крема. Но хранить его нельзя, делайте на один раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Леонова, дерматолог-косметолог:

— Если за кожей летом не ухаживать, то могут возникнуть проблемы. Например, пигментные пятна, которые придется выводить у косметолога. И еще могут видоизмениться родинки, а это чревато онкологическими заболеваниями. Специалисты утверждают, что у человека, который никогда не пользовался кремами, в зрелом возрасте кожа выглядит гораздо хуже, чем у того, кто регулярно за ней ухаживал. Чтобы избежать проблем с кожей лица, старайтесь не находиться на солнце с 11 до 16 часов дня. В это время оно самое опасное.

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