Черчесову поставили неуд. И только

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Спортивная жизнь каждый день подкидывает болельщикам что-то новенькое — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

30 июня состоялось закрытое заседание технического комитета РФС. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал выступление нашей команды на Евро-2020 неудовлетворительным. Члены комитета с ним согласились и единогласно поддержали главного тренера.

На чемпионате Европы-2020 наша сборная заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0). Казалось бы, чем не повод для смены непробиваемого главного тренера сборной? Но об отставке на заседании речь и не шла.

— Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно лучше готовить российских игроков. Мы в этом плане отстаем, российские клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Нужно готовить футболистов лучше, — заявил журналистам после заседания техкома РФС Гаджи Гаджиев.

Судя по другим комментариям членов техкома, Черчесов вовсе не виноват в провале нашей команды.

— Мы выразили поддержку Черчесову. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел вывести их на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать с соперниками. Плюс Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера станет решать исполком РФС, — заявил после заседания известный тренер Михаил Гершкович.

Выходит, в провале на Евро-2020 виноваты только игроки российской сборной. В общем, сенсации не произошло. Специалисты и ветераны российского футбола выступили за Черчесова. Гора не сумела родить даже мышь. Возможно, на заседании исполкома РФС, которое запланировано провести на следующей неделе, кто-нибудь осмелится поднять вопрос об отставке тренера, провалившего Евро-2020.

Любопытно, продолжат ли поддерживать Черчесова аксакалы российского футбола через пару месяца, после отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Хорватия?

— Оставили Черчесова, потому что новый тренер не успеет поставить игру к матчу с Хорватией? А сейчас она настолько поставлена, что нам просто некуда деваться, кроме как занять первое место в отборочной группе ЧМ? — пошутил бывший игрок сборной России Роман Широков после заседания.

Чтобы у сборной России было больше времени на подготовку к этому матчу, Черчесов попросил перенести 6-й тур чемпионата страны. Конечно, и в этом вопросе аксакалы РФС поддержат, похоже, непотопляемого главного тренера сборной России. Некстати подумалось: а сумеет сборная России выступить в отборе на ЧМ-2022 еще хуже, чем на Евро-2020, чтобы в ее тренерском штабе произошла смена власти?

Фото: Twitter/teamrussia

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Убирая Черчесова, важно ответить на вопрос: а что дальше? Еще важнее вопрос: чем обусловлены поражения сборной России? Чем Черчесов хуже Хиддинка или Адвоката? Во времена Гуса Хиддинка за нашу национальную команду выступали успешные футболисты, которые играли в лучших европейских клубах. Сегодня у нас в зарубежном футболе никто не может показать свой уровень, кроме Александра Головина и Алексея Миранчука.

СПОРТ—БЛИЦ

Готовятся к Олимпиаде

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. В него вошли 335 спортсменов.

Молебен перед отъездом российской сборной на Игры в Токио пройдет 30 июня в храме Христа Спасителя. Знаменосцами сборной России на открытии Игр в Токио ОКР рекомендовал утвердить волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Василевского прокатили

24-летний нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. Он стал первым по количеству очков (51).

По итогам тайного голосования 100 членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ он получил 997 (из 1000). А вот вратарь Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») после получения приза лучшему голкиперу НХЛ заявил, что лучшим вратарем мира считает россиянина Андрея Василевского (на фото) из «Тампы». По итогам голосования среди генменеджеров Флери на девять баллов обошел Василевского.