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Побить рекорд под куполом парашюта: майор Евгений Павлов нашел свою любовь благодаря хобби

Андрей Объедков

Никита Миронов  

Общество
Побить рекорд под куполом парашюта: майор Евгений Павлов нашел свою любовь благодаря хобби
Наталья, Евгений и Малена Павловы / Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

26 июля сотрудник Росгвардии Евгений Павлов вместе с женой Натальей отметит День парашютиста, который для них стал семейным праздником. Именно это увлечение свело их вместе.

Евгений еще с детства мечтал о небе, но сбылось это желание, лишь когда после окончания Университета МВД он узнал, что есть аэроклубы, где можно заниматься парашютным спортом.

— Я быстро дорос до второго разряда, — рассказывает Евгений. — На меня обратили внимание и пригласили в сборную России.

На сборах Евгений познакомился со своей будущей женой Натальей, с которой они вместе выступают в одной команде, и оба по два раза стали рекордсменами России, Европы и мира.

— Последний рекорд мы установили в 2017 году, когда 114 спортсменов выполнили три фигуры в воздухе, — рассказывает Евгений Павлов. — До этого самый массовый выход был в 2006 году в небе над Таиландом — более 400 человек. Однако там выполнили только одну фигуру.

Но в этом спорте запоминаются не только рекорды, но и юбилейные прыжки: 100-й, 200-й и так далее.

— В таких случаях по нашей традиции нужно сделать особенный прыжок, — рассказывает Евгений, у которого за плечами уже более 500 прыжков. — Например, родео. Это когда один парашютист в воздухе словно садится верхом на второго. Или заранее договориться и построить в воздухе какую-то фигуру целой группой спортсменов. За такими прыжками не только интересно наблюдать зрителям с земли, но и для нас, спортсменов, они получаются действительно незабываемыми.

Побить рекорд под куполом парашюта: майор Евгений Павлов нашел свою любовь благодаря хоббиНаталья, Евгений Павловы / Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

И даже свадьбу Евгений и Наталья через несколько дней после регистрации отметили в воздухе, построив в небе вместе с друзьями несколько фигур.

Сейчас Евгений не только занимается этим спортом сам, но и призывает попробовать в нем силы коллег. И это у него отлично получается — уже более 20 сослуживцев заинтересовались прыжками с парашютом и теперь ездят на сборы вместе с Евгением.

— Те чувства, которые испытываешь в воздухе, невозможно передать словами, — рассказывает парашютист. — Каждый раз во время прыжка ты чувствуешь себя парящей птицей и понимаешь, что и на такой высоте человек может управлять своими движениями, своим телом не хуже, чем на земле. Главное — побороть страх, и тогда можно почувствовать себя хозяином неба!

Золотая команда

В спортивной команде войск Росгвардии много известных чемпионов, в том числе олимпийских.

Гелена Топилина, прапорщик, старший инструктор по физической подготовке и спорту

Гелена выиграла золото в составе сборной России в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Александр Лесун, старший лейтенант, инструктор по спорту 1-й категории

Александр — пятиборец. Олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. В 2016 году признан лучшим спортсменом России.

Екатерина Дьяченко, лейтенант, инструктор по спорту 2-й категории

Олимпийская чемпионка по фехтованию. Ее оружие — сабля! Екатерина выступила на трех Олимпиадах. На третьей, в Рио-де-Жанейро, сумела стать чемпионкой.

Юрий Постригай, старший лейтенант, инструктор по спорту высшей квалификации

Российский гребец-байдарочник, спринтер, выступает за сборную России с 2006 года. Выиграл олимпийское золото в Лондоне. Дважды стал чемпионом мира, не раз выигрывал Кубок мира.

Александр Попов, полковник, главный тренер спортивной команды

Известный пловец, четырежды выигрывал олимпийское золото. А сейчас он является действующим членом Международного олимпийского комитета.

Побить рекорд под куполом парашюта: майор Евгений Павлов нашел свою любовь благодаря хоббиФото: Софья Сандурская / АГН Москва

Полковник Томин мог стать Наполеоном

В Росгвардии много интересных и талантливых людей, достойно проявивших себя не только на службе. Среди них ветеран вневедомственной охраны Геннадий Томин.

Он с детства тянулся к искусству, запоем читал книги, учил наизусть стихи и до сих пор проводит поэтические вечера для бывших коллег. И даже устроить кукольный спектакль для него не проблема

А однажды он чуть не сыграл Наполеона в «Войне и мире» у Бондарчука.

— На внешнее сходство указывали многие люди, в том числе мой тесть, народный артист РСФСР Александр Шатов, — вспоминает Геннадий Иванович. — Он посоветовал обратиться на «Мосфильм».

Но на кинопробах все же выбрали не Томина, а Владислава Стржельчика.

Сейчас Геннадий Иванович возглавляет Совет ветеранов и передает опыт молодежи.

По главной улице с оркестром

Любое силовое ведомство не обходится без оркестра. В Центральном округе Росгвардии военно-оркестровой службой руководит подполковник Ибрагим Абдулаев.

Перед музыкантами в погонах всегда стояла одна задача — поднимать дух бойцов, исполняя военные марши. Например, на легендарном параде, состоявшемся 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве, звучало «Прощание славянки» Василия Агапкина, который сам дирижировал оркестром.

— Я увлекся оркестровой службой в 1994 году, — рассказывает Ибрагим Абдулаев. — И узнав, что есть факультет военных дирижеров при Московской консерватории, поступил туда.

Потом он проходил службу в военном оркестре и в итоге стал начальником военно-оркестровой службы.

— Конечно, разница между простым музыкантом и военным есть, — утверждает подполковник Абдулаев. — Прежде всего в дисциплине.

Военный музыкант всегда подтянут, его можно узнать по военной выправке и даже по одной только походке.

Оркестр Росгвардии часто выступает перед военнослужащими и членами их семей. Однако при благоприятной эпидобстановке услышать его могут и обычные горожане. Например, в парках, где проходят фестивали военных оркестров. Одно из таких выступлений запланировано в этом году на июль.

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