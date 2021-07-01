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Как благоустраивают московские парки

Служба новостей «ВМ»

Общество
Как благоустраивают московские парки
1930-е годы. Москвички наслаждаются отдыхом в гамаках в городском парке «Сокольники» / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Лето — пора, когда приятно проводить время на свежем воздухе — в парках и скверах. С годами привычки москвичей нисколько не меняются. Тем более что инфраструктура для отдыха в городе становится все лучше и комфортнее.

Места для отдыха

Президиум Моссовета вынес решение о благоустройстве парка культуры и отдыха имени Дзержинского. В месячный срок должны быть приведены в порядок все дорожки парка, а также дороги, ведущие к выставке. В парке будут установлены 400 новых скамеек, гамаки, лежаки и шезлонги. Моссовет поручил также организовать в парке предприятия общественного питания.

3 июня 1938 года

Работа по улучшению общественных пространств в Москве не прекращается

В этом году благоустроят парк Летчиков-испытателей в районе Тропарево-Никулино. При разработке концепции благоустройства учли мнение участников проекта «Активный гражданин». Небольшой парк находится на месте бывшего учебного аэродрома и школы младших авиационных специалистов связи. В память об этом здесь установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей, которых называют «короли неба». В парке отремонтируют детские площадки, установят качели, реконструируют площадку для собак, приведут в порядок дорожки, высадят деревья, кустарники и цветы.

4 июня 2021 года

Ближе к звездам

За десять лет работы планетария он стал подлинно научным и культурно-просветительным учреждением.

Ежедневные лекции пользуются большим успехом. За эти годы планетарий посетили 7 миллионов человек. Вскоре к зданию будет пристроено еще одно — объемом в 4000 кубических метров. На первом этаже разместится просторный вестибюль. Второй этаж отводится для новой сцены и артистических уборных.

1 июля 1939 года

Тайны Вселенной всегда интересовали человечество, поэтому экскурсии в Московский планетарий всегда пользовались популярностью

Сегодня планетарий приглашает жителей и гостей столицы в «Парк неба». В нем есть две обсерватории. В одной из них установлен самый большой телескоп в Москве. Ежедневно на крыше планетария проводят экскурсии, показывают и рассказывают, как работают солнечные часы.

22 июня 2021 года

Занавес открывается

Приезд периферийных театров со своими спектаклями летом в Москву стал уже традицией. Проверка на московских зрителях должна показать театрам их недостатки для улучшения качества работ.

1 июля 1939 года

В столице по-прежнему проводят различные театральные недели

Музей Москвы и театр «Практика» с 13 июля до 1 августа приглашают посетителей на Фестиваль премьер. Гости увидят, как рождаются постановки и живут уже созданные спектакли.

29 июня 2021 года

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