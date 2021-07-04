Как обезопасить себя от мошенников в маркетплейсах

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Маркетплейсы — это сервисы, на которых можно купить товары и услуги разных продавцов. Их услугами пользуются миллионы россиян, покупая одежду, обувь, продукты, авиабилеты и т.д.

На финансовых маркетплейсах, которые работают по такому же принципу, людям доступны предложения банков, брокеров, управляющих и страховых компаний, эмитентов ценных бумаг. Можно сравнить предлагаемые услуги, выбрать самые подходящие и заключить договор, не выходя из дома и не проводя самостоятельное маркетинговое исследование отдельных предложений финансовых организаций.

В маркетплейсе легко настроить фильтр по нужным параметрам, например, по сумме и сроку вклада, и сразу же увидеть доступные предложения. Причем не только от банков своего города, но и других регионов, ведь там предложения могут быть выгоднее. Главное удобство — заключать договор можно дистанционно, через интернет, в офис финансовой компании идти не придется.

Предположим, вы захотели приобрести автомобиль или другую желанную и дорогую вещь, чтобы воплотить в реальность свои мечты. Для этого вам необходимо взять кредит, но в местных банках ниже чем под 8% годовых получить нужную сумму нет возможности. Близкий друг, живущий в Тамбове или Воронеже, сообщил вам, что в банке его города можно взять потребительский кредит под 4,5%.

Что делать? Срочно бронировать билет и ехать в другой город, чтобы взять более выгодный кредит? Сегодня это совсем не обязательно. В таких ситуациях на помощь приходит маркетплейс.

Идея практической реализации маркетплейса, как говорится, витала в воздухе еще несколько лет назад — до того момента, когда удаленные сервисы превратились в самую что ни на есть насущную необходимость из-за введенных по всему миру противоэпидемиологических ограничений. Так, Банк России приступил к разработке концепции финансового маркетплейса еще в 2017 году. Проект не предполагает государственных инвестиций в развитие системы, ее построение происходит исключительно на рыночных принципах.

Главная задача регулятора — обеспечить техническую реализацию таких сервисов, а также разработку законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов и услуг по всей стране, без географических ограничений, с регистрацией финансовых сделок в специальном реестре — регистраторе финансовых транзакций.

Сегодня финансовые маркетплейсы уже обслуживают своих клиентов. Вы можете приобретать финансовые инструменты из любой точки мира, и при этом нет необходимости посещать офисы предоставляющих их компаний. При этом вы сами выбираете те условия, которые вас устраивают.

Фото: Pixabay

В этом огромная разница между маркетплейсом и классическими витринами финансовых продуктов на специализированных сайтах в интернете. На таких сайтах вам подберут, например, вклад, но, чтобы открыть его в банке, с которым вы никогда не работали, нужно идти в офис кредитной организации.

Маркетплейс позволяет выполнить эту операцию не вставая со стула. Вы экономите время, а сегодня, когда пандемия коронавируса еще не преодолена, маркетплейс позволяет, кроме всего прочего, сохранить ваше здоровье.

Даже если на какой-то из платформ произойдет технический сбой, данные о сделках не пропадут — они останутся в реестре, то есть обеспечивается надежная защита и поставщика, и потребителя финансовых услуг.

Таким образом, маркетплейс как финансовая платформа дает каждому человеку равные возможности в плане доступа к финансовым услугам вне зависимости от того, где он в данный момент физически находится. Платформа гарантирует, что платежи пройдут безопасно и условия договоров с финансовыми организациями будут выполнены.

Заключить договор с финансовой организацией при помощи маркетплейса можно только в том случае, если вы достигли совершеннолетия, у вас есть действующий российский паспорт и подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Чтобы стать активным пользователем финансовой платформы, необходимо совершить четыре шага.

Шаг первый — зайти на сайт маркетплейса и удостовериться, что он есть в реестре Банка России, и внимательно проверить его адрес. Сделать это очень просто: достаточно на первой странице сайта Центрального банка www.cbr.ru выбрать раздел «Проверить финансовую организацию» и ввести ее название. Если финансовая платформа или компания — к слову, неважно, это маркетплейс, банк, микрофинансовая организация или ломбард — отсутствует в реестре, это означает, что прав на работу с деньгами граждан и компаний у нее просто нет. Проще говоря, с помощью простых действий вы можете уберечь себя от попадания в руки ушлых мошенников.

Шаг второй — пройти идентификацию на платформе. Если вы на платформе впервые, она предложит вам зарегистрироваться и авторизоваться с помощью учетной записи на портале госуслуг. С вашего разрешения загрузится информация с портала в личный кабинет на платформе. Бывает и наоборот — сначала вы создаете личный кабинет на платформе, а потом привязываете к нему свой профиль на госуслугах. Некоторые платформы проводят дополнительную личную идентификацию клиента — после регистрации на площадке к вам может приехать ее представитель, который проверит ваш паспорт и сфотографирует вас с ним. В дальнейшем для авторизации на платформе будет достаточно логина и пароля.

Шаг третий — провести сделку. Вы просто выбираете услугу, которая устраивает вас по различным параметрам, и в электронном виде подписываете договор. Обращаем внимание на необходимость проверить условия договора с финансовой организацией до его подписания.

Шаг четвертый — проверить уведомление о сделке. Финансовая платформа передаст данные о вашей покупке регистратору финансовых транзакций, а он пришлет уведомление в ваш личный кабинет на сайте платформы и на портале госуслуг. Необходимо убедиться, что все параметры сделки указаны верно.

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В реальности все выглядит, конечно, гораздо проще, чем в приведенном выше описании, но именно оно дает понимание, что маркетплейс обладает многоуровневой системой защиты интересов потребителей, обеспечивая минимизацию ошибок, снижение рисков импульсивных финансовых решений.

В финансовой сфере активно происходит развитие онлайн-сервисов. Задача маркетплейса — соединить поставщиков финансовых продуктов и услуг с потребителями в удобном приложении с низкими затратами и высокой надежностью.

Для населения увеличится доступность финансовых инструментов, так как платформа работает круглосуточно и без выходных. Предложения могут быть выгоднее, ведь поставщикам, расположенным на одной платформе, придется серьезно конкурировать между собой. Не стоит забывать о безопасности и простоте заключения сделок, поскольку их будет регистрировать одна организация.

Повышается доступность финансовых услуг для различных категорий граждан. Достаточно один раз подтвердить профиль на госуслугах, и в посещении офисов финансовых организаций не будет необходимости — для получения услуги достаточно любого устройства с доступом в интернет. Возможности маркетплейса придутся по душе дачникам и сельским жителям, которым не придется совершать поездки в крупные районные центры, где есть офисы банков и страховых компаний. Удобство, простоту и безопасность дистанционного использовании финансовых услуг по достоинству оценят пожилые и маломобильные граждане, для которых посещение офисов финансовых компаний может быть затруднительно.

Для поставщиков финансовых услуг несомненный плюс заключается в том, что благодаря маркетплейсу увеличиваются охват потенциальной аудитории и приток новых клиентов. К тому же не нужно тратиться на открытие новых офисов, а некоторые сервисы можно передать на аутсорсинг партнерам в маркетплейсе.

Какие услуги доступны на маркетплейсе сегодня? Это банковские вклады, облигации, паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ). В январе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее оформлять полисы ОСАГО через финансовый маркетплейс. Ожидается, что в недалекой перспективе оформить полис можно будет прямо с сайта Российского союза автостраховщиков.

Сегодня в реестр Банка России внесены три платформы. Это сервис «Финуслуги» от Московской биржи — позволяет оформить вклад в одном из нескольких банков. Все вклады на финансовых платформах застрахованы в пределах 1 млн 400 тысяч рублей. В случае отзыва лицензии у банка деньги в пределах страховой суммы автоматически возвращаются владельцу. Сервис от «ВТБ Регистратор» — работает с внебиржевыми финансовыми инструментами, предлагая в настоящий момент облигации российских эмитентов. «Финансовая платформа» от группы компаний ИНФИНИТУМ — работает только с ПИФами.

В ближайшее время ожидается еще один сервис от «Дом.РФ», который позволит оформлять ипотечные кредиты на маркетплейсе.

МНЕНИЕ

Ирина Тимоничева, заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО:

— Маркетплейс, с одной стороны, открывает равный доступ пользователям к широкому спектру финансовых услуг 24 часа в сутки, вне зависимости от места нахождения. С другой — формирует предпосылки для развития здоровой конкуренции на рынке и оптимизации финансовых сервисов: у компаний, независимо от их размера, появляется дополнительный открытый канал привлечения новых клиентов. Для работы на платформе клиенту необходимо однократно зарегистрироваться, после чего он сможет беспрепятственно приобретать финансовые продукты во всех подключенных к ней банках и других финансовых организациях.

На маркетплейс попадают финансовые услуги только от проверенных поставщиков, которые входят в специализированные реестры Банка России и подчиняются единым бизнес-правилам. Благодаря механизму маркетплейса организации, оказывающие некачественные услуги, будут вынуждены его покинуть, так как компании, предлагающие более качественные услуги, постепенно будут подниматься в топ в рейтинге соответствующего провайдера, и со временем те компании, которые стоят на низших позициях, потеряют потребительскую привлекательность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— В системе маркетплейса данные клиентов и информация о сделках надежно защищены. Однако перед тем как работать с маркетплейсом, стоит убедиться, что это не поддельный сайт, созданный злоумышленниками с целью выуживания данных или хищения денежных средств. Чтобы проверить безопасность сайта, позиционирующего себя как маркетплейс, следует удостовериться, есть ли эта платформа в реестре операторов финансовых платформ на сайте Банка России. В реестре указаны не только названия маркетплейсов, но и, главное, адреса их сайтов. Иногда поисковые системы при выдаче результатов поиска маркируют легальные финансовые ресурсы, в том числе маркетплейсы, синим значком с белой галочкой и надписью «ЦБ РФ». В процессе оформления услуги на маркетплейсе возможно автоматическое перенаправление с одного сайта на другой — например, с витрины на платформу или на портал госуслуг для идентификации. При каждом переходе следует проверять адрес в строке браузера.