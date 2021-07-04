Жизнь без пластика: чем полезен для столицы отказ от одноразовой посуды

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

3 июля в Евросоюзе вступил в силу запрет на продажу некоторых одноразовых пластиковых изделий. В нашей стране в ближайшее время тоже будет запрещено производство пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек, сообщила недавно вице-премьер РФ Виктория Абрамова. Насколько это реально и ударит ли по карману потребителей переход на безопасные для природы аналоги этих товаров? Беседуем с экологами, экономистами, маркетологами.

В России планируется запретить использовать сразу несколько видов пластиковых изделий. Соответствующие поправки готовит правительство, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой пластиковой посуды, — заявила чиновник.

По словам Абрамченко, подобная продукция составляет около трети всех бытовых отходов в России.

— Вопрос отказа от неперерабатываемого пластика надо довести до конца как можно скорее. Но главное, чтобы запрет не лег грузом на людей и не привел к скачку цен, — заявила вицеспикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Хватит травиться

Экологи идею правительства активно поддерживают.

— Средний москвич производит в год около 500 килограммов бытового мусора. И примерно половина из него — пластиковая упаковка и одноразовые вещи, — рассказывает руководитель проекта «Ноль отходов» российского отделения «Гринпис» Варвара Яровая. — Причем объем этого мусора растет, и переработка за ним просто не успевает. Не только в Москве, но и во всем мире!

Как пояснила эксперт, пластик создает две большие проблемы. Первая — на его производство тратятся невозобновимые природные ресурсы, например нефть. Еще более серьезная проблема — этот мусор загрязняет не только природу, но и, как ни странно, наш организм.

— Под воздействием ультрафиолета пластик разлагается и быстро становится микропластиком, частички которого попадают в воздух и воду, а также становятся частью пищевой цепочки, — пояснила Яровая. — Мы едим салат или куриное мясо, пьем воду или молоко, а там — частички микропластика, которые точно не делают нас здоровее. Конечно, от пластика лучше отказаться.

Давно пора забыть про мусор

Елена Есина, президент Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами «Русрециклинг», считает, что в введении запрета на пластик есть смысл.

— Начнем с того, что сортировать и перерабатывать его дорого. Сейчас, например, в Москве установлены специальные контейнеры для вторсырья. Это значит, что за мусором приезжает не один, а два автомобиля: это лишние затраты городского бюджета, выше автомобильный трафик, больше выбросов в атмосферу, — поясняет эксперт. — Во-вторых, вторсырье — это не только пластик, но и металл, стекло и бумага. Это значит, что все пластиковые вещи из кучи мусора нужно еще вынуть-отсортировать, а это новые расходы. В-третьих, не весь пластик можно переработать. К тому же есть виды пластика, которые переработке просто не подлежат, а это значит, что их придется либо захоранивать, либо сжигать — вот вам и новые экологические проблемы!

А еще, как пояснила эксперт, переработка пластика, как правило, стоит существенно дороже, чем его производство из первичного сырья.

— Да, можно собрать уйму пластиковых бутылок, переплавить и сделать из них метлу или садовую мебель. Нет проблем, — рассуждает Елена Александровна. — Но эта переплавка, во-первых, будет довольно дорого стоить, а во-вторых, даст выбросы вредных веществ, от которых никуда не деться. Вот и возникает вопрос: а зачем такая переработка вообще нужна? Куда логичнее просто отказаться от пластика. И с экономической, и с экологической точки зрения это выгодно.

Нефтехимические компании, которые сами постепенно наращивают переработку пластика, в целом поддерживают идею правительства о его запрете.

— То, что крайне сложно извлечь при сортировке, должно изыматься из оборота, — считает глава компании СИБУР Дмитрий Конов.

Кстати, по словам экспертов, во многих странах Европы правительство поддерживает бизнес, выпускающий многоразовую упаковку.

Например, стеклянные бутылки. А с производителей одноразовых вещей, напротив, берется дополнительный налог. Так политикой кнута и пряника с рынка вытесняют неэкологичную продукцию.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кто заплатит за чистоту

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что у идеи отказа от пластика будут и сильные противники.

— Прежде всего это производители изначального сырья — полиэтилена и полипропилена, а также его переработчики, — пояснил эксперт. — Начнем с того, что практически все эти предприятия принадлежат олигархам, а они, поверьте, умеют отстаивать свои интересы.

К тому же многие заводы являются градообразующими, а значит, и основными плательщиками налогов. И за них вступится еще и региональная власть, заинтересованная в пополнении казны и сохранении рабочих мест. Ну как можно допустить, чтобы встал, например, такой крупный производитель полимеров, как один из казанских заводов? А людей куда? Я думаю, власти все это прекрасно понимают.

По мнению эксперта, правительству имеет смысл уже сейчас, еще до принятия закона — а его наверняка примут, — задуматься о компенсациях производителям и переработчикам пластика.

Вторая проблема, которую необходимо решить, — замена одной продукции на другую. Если, например, говорить о пластиковых трубочках, то уже сейчас в магазинах начали появляться металлические и бумажные трубочки. Как правило, они импортные. К тому же стоимость металлических куда выше, чем обычных пластиковых. Под большим вопросом и экологичность: негативное воздействие на окружающую среду производств бумаги и металлов очевидно.

Совместим опыт СССР и Китая

— Практически любое производство оказывает воздействие на окружающую среду. Весь вопрос в степени этого воздействия, — рассуждает Елена Есина. — Бумажные палочки с точки зрения экологии точно лучше пластиковых!

По мнению Елены Александровны, нам пора вспомнить позитивный советский опыт.

— Сейчас уже мало кто помнит, но в СССР был такой Госснаб — специальная организация, которая организовывала сбор и переработку отходов. Ничего подобного, к сожалению, в России пока нет, — рассказывает эксперт. — А еще действовало и соблюдалось постановление Сов мина СССР, согласно которому при появлении нового предприятия сразу создавался проект переработки его отходов. Почему бы нам не вернуться к этой практике?

По словам Елены Есиной, большая часть пластика, который сейчас производится, — это пакеты. С одной стороны, они очень удобны. С другой — перерабатывать их слишком дорого, а потому пакеты, как правило, просто захоранивают.

— В свое время возникла идея перейти на пакеты бумажные. Но они, во-первых, в производстве дороже, а во-вторых, хуже по потребительским свойствам, — пояснила эксперт. — Эти пакеты размокают и вообще долго не живут. Поэтому имеет смысл вспомнить о старых добрых авоськах — советских сумках.

Как рассказала Елена Александровна, к советскому опыту уже обратился Китай.

— Авоськи там в жуткой моде! Их делают из переработанных тканей, разной формы, с разными надписями, — пояснила эксперт.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Нужен сдвиг в мозгах

По мнению экспертов, запрет на пластик даст, вне сомнения, благоприятный экологический эффект, но, вероятно, очень ограниченный.

— Сейчас одна из главных проблем Москвы и области — бытовой мусор. В наших регионах самая высокая в России плотность населения, поэтому окурки, бутылки и банки из-под напитков, одноразовая посуда — все это валяется и на улицах, и в парках, и в лесах, — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — И если в городах с этим более-менее справляются коммунальные службы, то многие природные территории превратились в свалки. Подмосковные леса вблизи дачных поселков — это гигантские помойки.

Как пояснил эксперт, если пластик запретят, практически ничего не изменится.

— Допустим, станет меньше пакетов и пластиковых бутылок. Отлично. Зато будет больше жестяных банок. А вместо одноразовой пластиковой посуды — одноразовая картонная. С точки зрения чистоты практически ничего не изменится! — убежден Мельник.

А чтобы изменилось, как считает эксперт, необходимо делать две вещи: развивать инфраструктуру и менять сознание людей.

— В московских лесопарках, обратите внимание, есть урны. К тому же территорию убирают рабочие. В лесах, примыкающих к городам Подмосковья, ничего подобного нет. Где урны в Красногорском лесопарке? Где мусорные контейнеры в лесу, вплотную примыкающему к Лобне? Нет ничего! А ведь люди там точно так же собираются, устраивают пикники, и многие оставляют мусор, — рассказывает Мельник. — И этот мусор может лежать там годами. Хотя можно поставить несколько контейнеров и организовать регулярный вывоз бытовых отходов.

По словам эксперта, нужно менять и менталитет.

— Придите вечером выходного дня на берег Химкинского водохранилища в Южном или Северном Тушине. Везде мусор. И его оставляют не какие-то маргиналы, а вполне приличные с виду люди, выбравшиеся «на природу» семьей пожарить шашлыки, — рассказывает Мельник. — После их ухода мусор с первым дождем смывается в водохранилище, которое каждое лето превращается в сточную канаву. И какая, по большому счету, разница, пластик там плавает, стекло или жесть?

Также, по словам эксперта, нам пора отучиться не только мусорить, но и менять свои представления об экологии.

— Есть категория «продвинутых» москвичей, которые после пикников мусор не уносят, а сжигают на месте — искренне уверенные, что заботятся о природе, — рассказывает Мельник. — Они бросают в затухающий костер все отходы: пластик, картон, бумагу и вообще все, что горит. И мало кто знает, что при горении этого мусора выделяются токсичные вещества: оксид углерода, хлористый водород, окислы азота и даже диоксины, вызывающие рак. Такая вот забота об экологии. В общем, я считаю, запрет пластика должен стать лишь первым шагом к началу масштабного экологического просвещения. Только когда сами москвичи поймут, что для окружающей среды, а значит, и для них самих благо, а что зло, будет какой-то эффект.

Владимир Чупров, проектный директор Российского отделения «Гринпис», уточнил:

— Никто нам не мешает уже сейчас не брать в супермаркетах одноразовые пакеты, а приходить туда с матерчатой сумкой. Никто не мешает брать молоко не в «пластике», а в картонной коробке.

Фото: Рixabay

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В России по поручению президента Владимира Путина к 2030 году должно сортироваться 100 процентов отходов и не более половины из них отправляться на полигоны. Сейчас, по данным Минприроды, эта доля в среднем по России составляет 94 процента. В Москве эта доля ниже — 88 процентов. В 2020 году в столице собрали 855 тысяч тонн вторичного сырья из отходов, что, как сказал заммэра Петр Бирюков, «превысило все ожидания». По его словам, в 2019 году такого сырья было собрано в 1,5 раза меньше, причем первоначально власти прогнозировали этот показатель по итогам 2020 года на уровне 800 тысяч тонн.

КАК У НИХ

— В Италии от полиэтилена отказались в 2011 году. Сейчас в этой стране в магазинах предлагаются биоразлагаемые пакеты или сумки многоразового применения.

— В Германии «пластиковая революция» произошла, что называется, снизу. Благодаря тому, что тема все время поднимается в СМИ, многие супермаркеты стали сами отказываться от полиэтиленовых пакетов. На этот шаг добровольно решилось уже свыше 350 немецких компаний. По сути, произошел негласный запрет на полиэтилен.

— Во Франции в магазинах можно встретить только биоразлагаемые пакеты. А с 1 января 2020 года под запрет попали все одноразовые пластиковые товары, в том числе посуда и ватные палочки.

— В Узбекистане с 2019 года действует запрет на производство и ввоз полиэтиленовых пакетов в коммерческих целях.

РЕПЛИКА

Вводить новшества нужно очень аккуратно

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Самое страшное, если все эти новшества введут одним махом — скажем, с 1 января 2022 года. Мало, поверьте, никому не покажется. В магазинах, например, будет просто не во что паковать продукты. Китай поэтапно избавляется от пластика уже 12 лет, с 2009 года, так давайте посмотрим на его опыт. Там, например, вместо обычных пластиковых пакетов ввели биоразлагаемые. Вроде бы здорово и экологично. Но, во-первых, они существенно дороже, а во-вторых, реально одноразовые.

А обычный пластиковый пакет можно использовать раз десять — пока не порвется. Кто заплатил за экологичность? Правильно, потребители. Или возьмем переход на картон. С одной стороны, это благо. С другой — спрос на этот продукт со стороны Китая так возрос, что мировые цены с октября прошлого года выросли на 78 процентов. А значит, автоматически подорожало все, что в картон пакуют. В том числе недорогие лекарства, где стоимость упаковки — немалая часть цены. Кто заплатил за подорожание, тоже гадать не нужно.

С ватными палочками также нужно поосторожнее. Ведь вместе с ними автоматически запрещают и палочки для анализов — они тоже делаются из пластика. И как в поликлиниках будут, например, брать ПЦР-тесты? Есть реальная и недорогая альтернатива пластику? Давайте, прежде чем вводить запрет, хорошо подумаем и взвесим. Сейчас, кстати, ходят разговоры и о запрете подгузников, потому что их тоже непонятно как утилизировать.

С одной стороны, запрет логичен. С другой — вряд ли кто-то хочет вновь стирать за детьми тряпочки. Значит, необходима какая-то недорогая экологичная альтернатива, которую еще нужно изобрести.

В общем, в вопросе экологии важно действовать крайне аккуратно и поэтапно.