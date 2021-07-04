Анастасия Ракова: Сделаем все, чтобы избежать локдауна

Фото: Комплекс социального развития

Накануне выходных, 3 и 4 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в столице и каким образом город борется с инфекцией.

Пандемия буквально за несколько месяцев охватила весь мир, но основной удар пришелся именно на мегаполисы. И Москва в этом случае не исключение.

— Именно столице пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. Уже официально переболело больше десяти процентов жителей. А от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25 процентов. Если еще учитывать тех, кто болеет бессимптомно или не обращался к врачу, то эту цифру надо умножить на три и четыре, — рассказала Анастасия Ракова.

В июне этого года Москву настигла новая вспышка заболеваемости, причем большая часть инфицированы именно штаммом «Дельта».

— Я с уверенностью могу сказать, что столица справляется, и я очень надеюсь, лучше многих мегаполисов мира. Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями, что не так часто в последнее время мы встречаем в мире, — подчеркнула заммэра.

Довольно успешно бороться с вирусом городу помогает эффективная система управления, выстроенная мэром Москвы, а также развитая служба медицинской помощи — работа в этом направлении велась задолго до пандемии.

Помощником в борьбе с ковидом стала единая информационная медицинская система. Она позволила городу не пропустить ни одного больного, сопровождать его на всех этапах болезни. Важную роль сыграла и модернизация системы лабораторной диагностики, которая была проведена ранее. Это позволило обеспечить ПЦР-тестирование.

Заммэра подчеркнула, что сегодня новый вызов — это массовая вакцинация. Миллионы москвичей должны сделать прививку в считаные месяцы.

— Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить его. Мы говорим, что надо массово вакцинироваться — это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Тем не менее сегодня ситуация остается сложной. В связи с распространением в Москве индийского штамма COVID-19 все случаи ОРВИ будут рассматриваться как потенциальный коронавирус.

— Индийский штамм в Москве фактически вытеснил все остальные. Он отличается от ранее действующих штаммов. Во-первых, он в разы заразнее, чем уханьский. Во-вторых, его инкубационный период гораздо меньше, примерно три-пять дней. В-третьих, у него другие симптомы — их практически невозможно отличить от банальной простуды: насморк, боль в горле, невысокая температура. Отличительные черты предыдущего штамма, такие как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже, — пояснила заммэра.

Поэтому теперь до получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 все больные ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию.

— Кроме того, мы будем проводить экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции. Это быстрая диагностика, которая позволяет за 15– 30 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Такие тесты будут браться не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними, — рассказала она.

При этом окончательный диагноз по-прежнему будет ставиться на основании ПЦР-тестирования. Эта мера позволит на более ранней стадии обеспечивать эффективное лечение, снизить число тяжелых случаев, быстрее прерывать цепочки распространения вируса.