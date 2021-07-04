Школьники осваивают востребованные профессии

Руководитель проекта «Лето моей карьеры» Юлия Дорожинская в центре «Моя карьера» / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В столице стартовал профориентационный проект для школьников «Лето моей карьеры». 4 июля в центре «Моя карьера» рассказали, как программа подготовлена для участников.

Фотограф, финансист, видеоблогер, социальный аниматор, программист, веб-разработчик, 3D-дизайнер, разработчик игр, лидер-предприниматель, креативный оратор, комьюнити-менеджер, менеджер эффективных переговоров, психолог, организатор добрых дел — в течение 20 ближайших дней более тысячи школьников в возрасте от 14 до 17 лет будут проходить обучение в 14 профильных школах. Ребята знакомятся с актуальными профессиями и освоят ключевые социально-поведенческие навыки, которые важны для любой профессии.

— Проект не только рассказывает про востребованные специальности, но и про те, которые в будущем будут трансформироваться, опираясь на новые технологии, — отметила руководитель проекта «Лето моей карьеры» центра «Моя карьера» Юлия Дорожинская. — Кроме того, мы знакомим ребят и с возможными вариантами будущих профессий, которые могут стать актуальными в ближайшее время.

Погружение в разные направления деятельности происходит через бизнес-экскурсии в крупные компании. Понятно, что в этом году все они организованы в дистанционном режиме, но от этого они не стали менее увлекательными.

— Из первых уст, от реальных сотрудников предприятий ребята узнают о тонкостях профессий, — пояснила Дорожинская. — Очень многие после таких экскурсий и общения загораются желанием попасть в какую-то конкретную компанию.

Таким образом, появляется еще больший стимул учиться, осваивать профессию, которая заинтересовала.

Огромным преимуществом проекта являются профильные школы. Это не просто поверхностное знакомство со специальностями, а реальное обучение и освоение первичных навыков.

— Пройдя такую школу, ребята понимают специфику выбранной профессии. Например, у нас есть направление «Видеоблогер». Это сейчас очень популярно, и школьники думают, что в этом нет ничего сложного. Мы развеиваем этот миф и рассказываем, что видеоблогер — это реальная трудозатратная работа, — подчеркнула руководитель проекта.

Многие школьники пришли в «Лето моей карьеры» уже с осознанием, в какой профессии видят себя в будущем. Например, школьник Илья Казорин хочет стать разработчиком игр.

— Мне кажется, это очень перспективное направление, — поделился он. — Я учусь в профильном ИТ-классе, уже кое-что умею, а от проекта жду новых полезных знаний и навыков.

Наталья Дунаева выбрала в проекте направление 3D-дизайн.

— Хочу связать с этим свою карьеру, — рассказала школьница. — И научиться делать все «в объеме». Надеюсь, проект мне в этом поможет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

—«Лето моей карьеры» — по-настоящему важный и интересный проект, который очень нравится подросткам. За два года в нем приняли участие уже почти 3000 юных москвичей. Родители ребят, которые не смогли записаться в прошлом году, еще осенью оставляли заявки на 2021 год. Чтобы не отменять мероприятие из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице и не подвергать риску здоровье детей и взрослых участников, принято решение провести программу в онлайн-формате.