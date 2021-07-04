Виртуальный музей расскажет истории героев войны

20 октября 1944 года / Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

В субботу, 3 июля, Главный архив Москвы в честь годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков показал документы Героев Советского Союза.

В архивном ведомстве столицы сообщили, что у них хранятся документы 1315 героев — все они опубликованы в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

— Например, здесь представлены наградные документы и фотографии командующего войсками 3-го Белорусского фронта, генерала армии Ивана Черняховского. Под его руководством в июне-июле 1944 года войска принимали участие в освобождении Витебска, Минска и Вильнюса, — рассказали в Главархиве Москвы.

Черняховский был награжден второй звездой Героя Советского Союза 29 июля 1944 года. А в феврале 1945 года он скончался от тяжелого ранения, которое получил в бою на территории Восточной Пруссии.

— В память о герое в его честь названы улицы в московском районе Аэропорт и в Первомайском районе Минска, — добавили в ведомстве.

В виртуальном музее можно увидеть документы командира 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии генерал-лейтенанта танковых войск Алексея Бурдейного. Также здесь хранятся свидетельства командира танкового взвода 1-го танкового батальона 4-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса гвардии, младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова. Истории этих и других героев можно почитать на сайте музея.