Начался дебютный рейс будущих моряков

Студенты колледжа Московской государственной академии водного транспорта Александр Подлегаев, Николай Босов, Матвей Савельев, Игорь Макаров, Разат Ахметзяев, Павел Лихобабенко, Георгий Козуб, Иван Буков, Евгений Сотников, Дмитрий Куранин (слева направо) перед отправкой на теплоход «Михаил Булгаков» / Фото: Светлана Куранина

Курсанты колледжа Московской государственной академии водного транспорта начали учебную практику на теплоходе «Михаил Булгаков».

Северный речной вокзал. У теплоходов «Андрей Рублев» и «Михаил Булгаков» — ровный строй из десяти парней в морской парадной форме. Это студенты второго курса Академии водного транспорта, которые сегодня начинают свою первую учебную практику. Девять будущих судоводителей и один студент-механик на десять дней станут частью экипажа «Михаила Булгакова». Этот четырехпалубный теплоход-пансионат, на борту которого могут разместиться около 300 человек, относится к премиум-классу. Для многих практикантов работа здесь — большая удача.

— Мы будем ходить десять дней, проводить малярные, такелажные и авральные работы, — поделился студент Евгений Сотников. — Может быть, даже канаты вязать.

Быстрое прощание с родителями (долгие проводы — лишние слезы), и вот ребята направляются внутрь теплохода. Здесь в небольшой каюте курсантов уже ждет капитан Владимир Нозренков — и тут же отчитывает за неправильно завязанные галстуки и незаправленные рубашки. Строгая дисциплина, ответственность и пунктуальность — главные качества студента-моряка, и в этом плане все должно быть идеально.

Решив организационные вопросы — где есть, где спать и прочие, — капитан проводит краткий инструктаж по распорядку на корабле: завтрак в половине восьмого утра, в восемь — уже построение. До обеда — работа. Курение — в строго отведенных местах, кальяны в каютах под строжайшим запретом. Нарушителям — списание на берег.

Первый рейс практикантов пройдет по маршруту «Москва — Санкт-Петербург — Москва». Будущие моряки впервые применят свои навыки «в поле», то есть на воде. Если все пройдет удачно, в будущем ребят могут пригласить сюда на постоянную работу. Одним из счастливчиков, которому удалось стать полноправным членом экипажа, стал третьекурсник, матрос Артур Сахвадзе.

— Я в прошлом году проходил здесь практику, мне все нравилось. Видимо, мои старания заметили. В этом году пригласили работать, — поделился матрос. — Если на практике я в основном таскал белье и мыл полы, то теперь в мои обязанности входят швартовка и погрузка продовольствия. Работа здесь входит в учебный план, и у меня прекрасно получается все совмещать. Все, что связано с «Михаилом Булгаковым», — один большой интересный эпизод моей жизни.

После инструктажа практиканты начали обустраиваться на новом месте, матросы — помогать пассажирам. Дело нашлось для каждого члена экипажа. Ровно в полдень теплоход тронулся, удаляясь от причала. Родители, стоя на берегу, провожали молодых речников в их первое настоящее плавание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Иванов, заместитель директора колледжа Московской государственной академии военного транспорта:

— Плавательную практику наши курсанты проходят каждый год. Первая практика — ознакомительная, ее проходят группой под руководством опытных специалистов. Курсанты изучают азы речного плавания, устройство судов, выполняют палубные и швартовые работы, получают первые навыки судоводства. Чтобы получить диплом, студент должен набрать не менее 12 месяцев практики.