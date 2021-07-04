Начался дебютный рейс будущих моряков
Курсанты колледжа Московской государственной академии водного транспорта начали учебную практику на теплоходе «Михаил Булгаков».
Северный речной вокзал. У теплоходов «Андрей Рублев» и «Михаил Булгаков» — ровный строй из десяти парней в морской парадной форме. Это студенты второго курса Академии водного транспорта, которые сегодня начинают свою первую учебную практику. Девять будущих судоводителей и один студент-механик на десять дней станут частью экипажа «Михаила Булгакова». Этот четырехпалубный теплоход-пансионат, на борту которого могут разместиться около 300 человек, относится к премиум-классу. Для многих практикантов работа здесь — большая удача.
— Мы будем ходить десять дней, проводить малярные, такелажные и авральные работы, — поделился студент Евгений Сотников. — Может быть, даже канаты вязать.
Быстрое прощание с родителями (долгие проводы — лишние слезы), и вот ребята направляются внутрь теплохода. Здесь в небольшой каюте курсантов уже ждет капитан Владимир Нозренков — и тут же отчитывает за неправильно завязанные галстуки и незаправленные рубашки. Строгая дисциплина, ответственность и пунктуальность — главные качества студента-моряка, и в этом плане все должно быть идеально.
Решив организационные вопросы — где есть, где спать и прочие, — капитан проводит краткий инструктаж по распорядку на корабле: завтрак в половине восьмого утра, в восемь — уже построение. До обеда — работа. Курение — в строго отведенных местах, кальяны в каютах под строжайшим запретом. Нарушителям — списание на берег.
Первый рейс практикантов пройдет по маршруту «Москва — Санкт-Петербург — Москва». Будущие моряки впервые применят свои навыки «в поле», то есть на воде. Если все пройдет удачно, в будущем ребят могут пригласить сюда на постоянную работу. Одним из счастливчиков, которому удалось стать полноправным членом экипажа, стал третьекурсник, матрос Артур Сахвадзе.
— Я в прошлом году проходил здесь практику, мне все нравилось. Видимо, мои старания заметили. В этом году пригласили работать, — поделился матрос. — Если на практике я в основном таскал белье и мыл полы, то теперь в мои обязанности входят швартовка и погрузка продовольствия. Работа здесь входит в учебный план, и у меня прекрасно получается все совмещать. Все, что связано с «Михаилом Булгаковым», — один большой интересный эпизод моей жизни.
После инструктажа практиканты начали обустраиваться на новом месте, матросы — помогать пассажирам. Дело нашлось для каждого члена экипажа. Ровно в полдень теплоход тронулся, удаляясь от причала. Родители, стоя на берегу, провожали молодых речников в их первое настоящее плавание.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Иванов, заместитель директора колледжа Московской государственной академии военного транспорта:
— Плавательную практику наши курсанты проходят каждый год. Первая практика — ознакомительная, ее проходят группой под руководством опытных специалистов. Курсанты изучают азы речного плавания, устройство судов, выполняют палубные и швартовые работы, получают первые навыки судоводства. Чтобы получить диплом, студент должен набрать не менее 12 месяцев практики.