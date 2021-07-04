Многие экзамены удалось сдать благодаря приобретенному практическому опыту

Сотрудница городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Катерина Коновалова / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В воскресенье, 4 июля,сотрудница городской клинической больницы № 15 им О. М. Филатова Катерина Коновалова рассказала «Вечерней Москве» о том, как молодые специалисты работают в условиях пандемии.

— Екатерина, вы ведь начали работать с ковидными больными еще во время обучения в институте. Что вас подтолкнуло прийти в больницу?

— Я пришла сюда еще до пандемии — в сентябре 2019 года. Это уже потом наше медучреждение перепрофилировали для больных COVID-19. Все это время я совмещала работу с учебой, хотя в начале даже не подозревала, что мне дальше придется работать с больными коронавирусом. Но сейчас я даже горжусь тем, что произошло, что я работаю в «красной» зоне.

— Были сложности, с которыми вы столкнулись как молодой специалист?

— Да, безусловно. Например, я не знала, как правильно списывать использованные препараты — там огромные журналы в несколько томов. И все их необходимо изучить. Но самое сложное — переносить лежачих больных, которые находятся в тяжелом состоянии и не осознают, что происходит вокруг них.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Много молодых специалистов, которые работают вместе с вами?

— Когда больница перепрофилировалась, к нам пришло много молодых сотрудников. Это отлично, что многие, несмотря на учебу, идут работать и помогать людям в такое непростое время. А наши старшие коллеги, которые имеют богатый опыт, всегда стараются помочь и поделиться знаниями, чтобы мы умели быстро ориентироваться в сложных ситуациях.

— Как повлияла ваша работа на жизнь вне стен больницы?

— Многие экзамены я сдала благодаря полученным здесь знаниям и практическому опыту. Сейчас я работаю без выходных, но это естественно, учитывая нынешний рост заболеваемости.

— Что самое важное при работе с больными коронавирусом?

— Самое важное с коронавирусными пациентами — забота и терпение. Потому что таким образом мы помогаем им выздороветь, вселяем в них уверенность. У нас была ситуация, когда у мужчины началась лихорадка, а обычные лекарства не помогали. Я поставила ему периферический, то есть внутривенный, катетер с другим лекарством, и уже через полчаса пациенту полегчало. Знаете, очень приятно осознавать, что можешь кому-то помочь и увидеть благодарность в глазах человека. Я вообще решила, что буду работать до последнего пациента. Пандемия стала хорошей проверкой на прочность для каждого врача. И еще искренне хочется как можно быстрее вернуться к привычному режиму работы и обычной жизни.