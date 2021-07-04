Забота волонтеров помогает победить страх перед болезнью

Волонтер городской клинической больницы № 52 Леонид Краснер, прежде чем приступить к работе в отделении, украшает защитные костюмы добровольцев яркими веселыми тематическими рисунками. Он уже разрисовал более четырехсот таких костюмов / Фото: Из личного архива Леонида Краснера

Наравне с медиками за жизни пациентов, болеющих коронавирусом, борются добровольцы. «Вечерняя Москва» пообщалась в воскресенье, 4 июля, с волонтерами, помогающими в городской больнице № 52.

Уже второй год в городской клинической больнице № 52 действует волонтерское движение. Причем ряды добровольцев постоянно пополняются — в их ряды вступают люди самого разного возраста и профессий. Но объединяет их всех одна цель — помочь другим справиться с коварной болезнью — коронавирусной инфекцией. Каждый день по зову сердца волонтеры открывают дверь в опасную «красную» зону и спешат на помощь другим.

Волонтерская история Алексея Рудникова началась в апреле прошлого года.

— Я, можно сказать, волею случая стал волонтером,— рассказывает доброволец, а в обычной жизни руководитель цеха по установке дополнительного оборудования на автомобили Рудников. — Весной, во время локдауна, увидел объявление, что приглашаются волонтеры, и решил попробовать.

Алексей изначально рассматривал свое волонтерство как временное занятие.

— Но спустя несколько месяцев я втянулся. Признаюсь, мне искренне понравилось то, чем я занимаюсь, — говорит он.

С тех пор в свои выходные дни к девяти утра Алексей спешит в 52-ю больницу. В его обязанности входит работа с документацией.

— Смотрю, полностью ли заполнены анкетные данные поступивших пациентов, указаны ли сведения контактировавших с ним людей и так далее, — говорит Рудников. — Моя сфера ответственности — детальная проверка информационной базы поступающих пациентов.

Над койкой каждого, кто поступил на лечение в больницу, висит информационный листок, где помимо фамилии, имени и даты поступления пациента содержатся сведения о результатах последних анализов и назначенных ему процедурах.

— Обновление по мере необходимости этих данных также входит в мои непосредственные обязанности, — уточняет Алексей.

Другой доброволец, Леонид Краснер, переступил порог 52-й клинической больницы, будучи 20-летним студентом института. А через 40 лет он вновь вернулся сюда в качестве волонтера.

— Когда-то здесь работала моя мама Наталья Краснер — она занималась изучением раковых опухолей. Несмотря на то что я выбрал другую профессиональную стезю, с медицинской сферой в некотором роде соприкасался с детства, — рассказывает Леонид. — А сейчас волонтерство стало одним из главных дел моей жизни.

Волонтер городской клинической больницы № 52 Леонид Краснер, прежде чем приступить к работе в отделении, украшает защитные костюмы добровольцев яркими веселыми тематическими рисунками. Он уже разрисовал более четырехсот таких костюмов / Фото: Из личного архива Леонида Краснера

Леонид Краснер считает, что важными качествами для тех, кто идет в волонтеры, являются умение сопереживать другому человеку и готовность сделать его пребывание в больничной палате максимально комфортным. Поэтому день Леонида начинается с того, что он берет в руки гуашь и, прежде чем зайти в зону, где находятся больные с коронавирусом, разрисовывает защитный костюм.

— Эта идея мне пришла внезапно. Людям, которые болеют коронавирусом, и так страшно. И чтобы этот страх как-то уменьшить, ярко и весело раскрашиваю свой костюм. Очень хочется как-то облегчить будни пациентов, — рассказывает Леонид. Он часто остается на ночные дежурства.

— Дел у меня достаточно много, причем самых разных, прохлаждаться не приходится, — рассказывает Леонид. — А что касается ночных дежурств, то очень часто пациенты, находящиеся на ИВЛ, пытаются во сне непроизвольно от него освободиться. А этого делать нельзя ни в коем случае, это опасно для жизни. Поэтому остаюсь на ночь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №52:

— Появление в больнице волонтеров, людей, в основной массе своей далеких от медицины, но с огромным желанием приносить пользу другим, позволило нам взглянуть на нашу работу в ином свете, найти новые решения обычных задач. Но куда важнее, что наши пациенты не остались без теплой, почти родственной заботы в условиях невозможности видеться с близкими. Надеюсь, волонтерство станет у нас обычной практикой и после окончания пандемии.