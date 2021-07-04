Прощай, великий артист! Не стало Николая Сличенко

Николай Сличенко / Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В воскресенье, 4 июля, в столице простились с Николаем Сличенко, художественным руководителем театра «Ромэн». Он скончался 2 июля на 87-м году жизни.

О судьбе этого великого артиста можно было бы снять фильм. В нем было бы немало трагических моментов (в 1941 году на глазах у семилетнего Коли расстреляли отца), но немало и моментов счастливых. Проблема была бы лишь с поиском актера: трудно все же найти человека с обаянием Николая Алексеевича. Это было что-то свыше...

В его судьбе было также много просто невероятных событий. По сути невероятным было и его спасение. И талант, так рано открывшийся в студии самодеятельности в цыганском колхозе под Воронежем, мог бы остаться ярким, но не стать «достоянием республики». Но лихой Сличенко поехал в Москву искать театр «Ромэн», про который услышал случайно. А не придись он тогда ко двору, что было бы?

Но ко двору — пришелся, и 70 лет назад, в 1951-м, молодой и невероятно красивый артист-самородок был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава.

Ему повезло — он сразу начал работать с самыми яркими, ведущими актерами театра. Он постигал драматическую школу на сцене, впитывая все, точно губка, рос на глазах, потом оттачивал талант и умение в ГИТИСе... И поклонники у Сличенко появились очень быстро — благодаря фантастическому голосу, от переливов которого в крови разгорался огонь. Его появления на «Голубых огоньках» в конце 1960-х ждали особенно, оно всегда обжигало, заводило и запоминалось.

Став художественным руководителем театра, Николай Сличенко поднял его на новую высоту. Не «цыганщина», а истинно самобытное, яркое, великое искусство цыганской песни, романса и танца с неизменными страстями и острыми эмоциями сделали «Ромэн» истинной жемчужиной Москвы и России. В «Ромэн» всегда ходили за настроением и душевной «подзарядкой».

Природный талант Николая Сличенко давно сделал его звездой первой величины. Его не просто любили, его обожали, а количество разбитых сердец его поклонниц вообще не поддается учету. Но, несмотря на популярность, Сличенко оставался доступным, простым человеком без фанаберии. Наставнический талант Николая Алексеевича позволяет сегодня говорить о «школе Сличенко» — блистательный исполнитель вырастил немало достойных учеников.

Николай Алексеевич в последние годы тяжело болел, но его уход стал ударом и для его родных, и для театра, которым он руководил столько лет, и для всех его поклонников. Горькая, невосполнимая утрата.

В ТЕМУ

В Комиссии по монументальному искусству готовы поддержать предложение об увековечивании в Москве памяти художественного руководителя театра «Ромэн», народного артиста СССР Николая Сличенко в случае, если оно поступит. Об этом сообщил председатель Комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

— Я думаю, Николай Сличенко стал символом советской, русской, цыганской культуры, любимым многими актером. Конечно, он заслуживает самой высокой оценки и уважения, — отметил в беседе с журналистами Игорь Воскресенский.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Николая Сличенко