Реставраторы-активисты восстановили символ электродного завода

Генеральный директор Московского электродного завода Сергей Юрков перерезает символическую ленточку на открытии восстановленного мозаичного панно / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

На Московском электродном заводе открыли восстановленную советскую мозаику. Удивительную историю возвращения давно украденного изображения узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

На одной из стен, находящейся на территории завода, недалеко от современных концептуальных граффити расположилось огромное мозаичное панно. На нем три профиля: рабочий, девушка-сварщица и инженер, которые смотрят на аббревиатуру КПСС. А под буквами возвышается Спасская башня Московского Кремля. Фон, что неудивительно, ярко-красный. В лучах солнца — почти огненный. Очень подходит к самой судьбе мозаики: она, как феникс, буквально возродилась из пепла. Точнее — из нескольких фрагментов.

Возвращение мозаики — заслуга трудкоммуны «Вспомнить все». Активисты своими силами восстанавливают старинные вывески и другие исторические элементы города.

— Около года назад в Москве появилось новое кафе, где в интерьере использованы разные винтажные вещи. Когда фото убранства попали в интернет, люди увидели, что на одной из стен висит часть какой-то мозаики. И нашелся москвовед, который опознал в ней мозаику, когда-то украденную с завода, — рассказала руководитель трудкоммуны Наталья Тарнавская.

Владельцы кафе не знали, что панно было украдено. Они купили ее на одном из сайтов барахолок за 15 тысяч рублей.

— В интернете начался спор. Кто-то был за то, чтобы мозаика вернулась на завод, кто-то не видел ничего плохого в том, чтобы она осталась в кафе. Мы связались с кафе и договорились, что заберем и восстановим мозаику, — сказала Наталья.

Потом она решила сообщить руководству завода о находке. Но так как мозаика десятками лет стояла полуразрушенная, ее пропажу не заметили. Кроме того, мало кто знал, что она вообще там когда-то была.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Панно решили реконструировать. Команду реставраторов возглавил художник-мозаичист Богдан Лавриненко.

— Здесь около 16 разных цветов. Только красного несколько оттенков. Есть плитка глянцевая, матовая, с пузырьками. Работа огромная, нам пришлось заказать около 30 килограммов материала. Но здесь есть и старые детали. Для этого мы с волонтерами выкапывали из земли осыпавшуюся плитку. Нам важно было использовать аутентичный материал, — отметил Богдан. Теперь разрушить мозаику будет сложнее. Плиточки стали толще и прочнее.

Историческое место мозаики отличается — она стояла чуть дальше, на отдельной конструкции. Но туда ее вернуть технически невозможно. Картине «выдали» большую стену около входа, где ее увидит намного больше людей.

— Скажем прямо, в мозаике нет уникальности с точки зрения художественного сюжета. Главное — что мозаика вернулась туда, где ей самое место, — подытожила Наталья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Юрков, генеральный директор Московского электронного завода:

— Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые приложили руку к воссозданию и восстановлению этого прекрасного мозаичного панно. И волонтеров, и реставраторов. К сожалению, долгие годы этот элемент разрушался, но золотые руки людей смогли заново воссоздать эту великую красоту. Я послушал рассказ реставратора, который руководил процессом. Это было увлекательно. Приятно, что есть такие люди. Они не только создают красоту, но и вкладывают в это свою душу. Это очень ценно. Теперь восстановленная мозаика будет находиться на нашем балансе.