Как в Москве прошел весенний призыв

Фото: Youtube / Свободная Пресса

Весенний призыв 2021 года подошел к финалу. Сегодня собеседник «Вечерней Москвы» — военный комиссар столицы генерал-майор Виктор Щепилов.

— Виктор Алексеевич, довольны ли вы результатами завершенной на днях призывной кампании?

— По сути дела, призыв уже завершен, можно подводить его итоги. К сожалению, принцип сохранения государственных секретов не позволяет мне сейчас назвать вам точную цифру количества призванных, но план по призыву, утвержденный командующим войсками Западного военного округа, Москва полностью выполнила. Сейчас мы приступили к завершающему этапу отправки призванных военнослужащих в ожидающие их воинские части. Уехали уже 80 процентов новобранцев.

— И обострение эпидемической обстановки, неожиданно нахлынувшее нынешним летом, вам не помешало?

— Это у нас третий призыв, который проходит в условиях пандемии коронавируса. Если перед первым я честно признавался: опыта нет, все для нас впервые, то теперь мы уже знаем, как правильно действовать, чтобы гарантированно уберечь наших ребят от болезни.

Во-первых, мы избегаем концентрации призывников в военкомате. По максимуму все мероприятия с ребятами проводим онлайн. Вызываем на очную ставку, только когда без личной встречи не обойтись.

Во-вторых, мы очень строго следим за соблюдением всех правил безопасности: социальной дистанцией, ношением масок и перчаток, обработкой рук дезинфицирующими растворами. Каждому посетителю военкомата обязательно измеряем температуру.

Призывников тестируем на коронавирус в ходе обязательного медицинского осмотра. Ведем специальный учет привитых и перенесших болезнь ранее. При отправке в воинские части транспорт дезинфицируем.

Мы используем принцип «одна команда — одно транспортное средство», даже если речь идет о дорогих перевозках на самолете. В вагоне поезда, в салоне автобуса или воздушного судна размещаем ребят на расстоянии полутора — двух метров друг от друга. И, знаете ли, меры эти вполне работают. Еще ни одного случая заражения мы ни в одну часть не привезли! А сейчас уже в Западном военном округе почти все подразделения привиты. Так что можем с гордостью рапортовать родному городу: больных и спрятавшихся от выполнения конституционного долга среди нашей призывной молодежи нет.

— А в части парням, которые до призыва не вакцинировались, еще и прививку сделают?

— Призывник прибывает в часть с медицинскими документами, в которых указано, прививался ли он, болел ли, есть ли у него антитела. Далее уже решать, прививать ли его и когда это лучше сделать, будут командир воинского подразделения, где солдат служит, и доктор из того медсанбата, который отвечает за здоровье этого военнослужащего. Сказано: к 15 июля армия будет для ковида неуязвима. Значит, так и будет.

— Скоро новопризванные солдаты примут воинскую присягу. Для любого военнослужащего — это праздник. В доковидные времена на парады по этому случаю приглашали родственников. А как с этим сейчас? Разрешат ли родителям повидать сыновей?

— Когда мы отправляем ребят в части, они с собой смартфонов не берут, но простенькие, кнопочные телефоны срочникам разрешены. С помощью них в установленное время солдат может позвонить домой. И самостоятельно рассказать маме, как в конкретном подразделении командир решил проводить присягу. Потому что все зависит от эпидемической обстановки в конкретном месте. Но если личный состав привит, семья вакцинирована, профилактика соблюдается, думаю, командиры не будут настаивать на закрытом проведении праздника.

Доверяйте офицерам, которые отвечают за жизнь ваших сыновей! Кстати, если командир части по какой-то причине не отвечает на вопросы гражданских лиц, обратитесь к нам. Мы сделаем официальный запрос. Нам точно ответят.

— Виктор Алексеевич, скоро осенний призыв…

— Да. Расслабиться и отдохнуть не получится. Наша задача — не растеряв обретенный опыт, как можно больше призывников «отработать» в удаленном режиме. Связаться с ними, обменяться необходимой документацией. Изучить характер и наклонности наших призывников и по каждому из них принять оптимальное решение — ведь это мы будем, исходя из анализа личности каждого новобранца, подбирать ему будущую военно-учетную специальность. У нас индивидуальный подход.

— Помогает ли допризывникам определиться с желаемой военно-учетной специальностью прохождение сборов в новом учебном центре допризывной воинской подготовки «Авангард»?

— Конечно! Что он дает старшеклассникам? Во-первых, опыт армейской жизни и возможность убедиться, что ничего ужасного в казарменном быте нет. Во-вторых, патриотическое воспитание. Рядом — парк «Патриот» с огромным Музеем боевой славы «Дорога Победы», «Партизанская деревня» с полигоном для армейских игр, Главный храм Вооруженных сил России. Ребят туда водят, приобщают к общей памяти.

В-третьих, в «Авангарде» отлично организована военная профориентация. После сборов к нам приходят ребята, которые на специальных симуляторах уже прыгнули с парашютом, порулили тяжелым ракетным тягачом или танком, попробовали себя в роли спасателя, разведчика, стрелка мотопехоты. Они прекрасно представляют себе, чему именно их будут учить в войсках. И это облегчает наши задачи.

— Недавно вы помогли «Вечерке» отыскать москвичей, которые в 2016 году попали служить на крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота. А сейчас, во время текущего призыва, кто-то поехал служить на Черное море?

— Да, в этом году у нас были отправки и на Черноморский флот, и на Северный, и на Балтийский. Многие из тех ребят, кто надел морскую форму, сами хотели служить именно моряками. ВМФ в этом году взял около 20 процентов московских призывников.

— А вы как-то помогаете ребятам, которые демобилизовались и вернулись домой?

— Да, военкомат их не оставляет даже после демобилизации. Мы можем помочь с трудоустройством, порекомендовать в силовые структуры или организовать поступление на службу в Вооруженные силы по контракту. Если парень мечтает получить высшее образование, подберем профильный вуз из тех, что находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации. И повзрослевшие юноши не остаются в долгу.

До пандемии они регулярно участвовали в просветительских встречах со школьниками. А теперь, в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, наши ребята записывают рассказы о военной службе, реальные интересные случаи из армейской и флотской жизни и рассылают их младшим товарищам. Никакие книги и плакаты не сделают того, что может сделать живое слово. Допризывная молодежь верит их словам и идет в армию за новыми знаниями, друзьями и возможностями.

ДОСЬЕ

Виктор Алексеевич Щепилов родился 25 октября 1956 года в поселке Новый Свет Тамбовской области. Окончил Сумское командно-артиллерийское училище, начал службу на Дальнем Востоке командиром артиллерийской батареи в звании лейтенанта. С 2014 года — военный комиссар Москвы. Ветеран боевых действий. При его участии состоялось становление «Юнармии» в Москве.