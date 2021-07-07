Испанская гнусь: в Подмосковье появились коричневые слизни-вредители

Фото: Рixabay / ivabalk

Коричневая чума накрыла Подмосковье. Толстая, слизкая, всеядная, прожорливая и любвеобильная, она донимает дачников и фермеров, которые безуспешно ищут методы борьбы с новой угрозой. Имя ей — испанский слизень. Так ли он страшен черт, как его малюют? А главное, так ли уж непобедим.

Испанский — это, говорят, потому, что приполз из Испании. Хотя точное место его рождения покрыто густым туманом неизвестности. Считается, что впервые вид аrion vulgaris описал французский биолог Альфред Мокен-Тандон в 1855 году, предположивший у слизня исконно французское гражданство. Но у того оказалось два близких родственника, описанных в 1758 году еще Линнеем, — arion rufus, обитавший изначально в Западной и Южной Европе, и arion ater, выходец с севера Старого Света. Учитывая, что виды эти похожи как близнецы-братья и лихо друг с другом спариваются, отличить один от другого теперь может разве что знатный слизневед, да и то после вскрытия подопытного. Привела эта «дружба народов» и к смешению нравов: тот, кто раньше ел исключительно прель и гниль, теперь радостно грызет свежую зелень, тот, кто был метеозависим, научился жить хоть на Аляске, хоть в жаркой Португалии или засушливом Казахстане.

В итоге на сегодня мы имеем толстого слизняка 8–15 сантиметров в длину (встречались верзилы и в 25) всех оттенков коричневого — от огненно-рыжего до почти черного (а иногда и абсолютно черного), который может передвигаться с феноменальной для брюхоногих скоростью в 5–6 метров в час. Ест слизняк как не в себя: свежую и прелую зелень, всякую вкусную огородину и декоративную флору, дождевых червей, падаль, фекалии и даже собственных собратьев, чем-то ему не угодивших. Зафиксированы случаи, когда на его обеденном столе оказывались даже только что вылупившиеся птенцы.

Съесть за ночь капустную грядку (или капустное поле — за сезон) для отряда arion — вполне посильная задача. Из-за едкой слизи естественных врагов у него практически нет, а способности к размножению поистине феноменальны. Мало того, что, будучи гермафродитами, после ночи любви оплодотворенными оказываются оба партнера, мало того, что в итоге каждый из них может выдать на гора 400 новых слизняков, так для многих видов еще и одиночество не помеха — ликвидировать его помогает способность к самооплодотворению.

Неудивительно, что при таких талантах моллюск уже который год идет победным маршем по долинам и взгорьям Европы, Америки и Канады. Чтобы понять масштабы бедствия, можно представить себе, например, императорские сады Вены, где этих слизней сгребают при помощи экскаваторов, или небольшой (18,6 кв. км) район Таллина, где в прошлом году установили контейнер для сбора вредителя. За три недели жители Хааберсти нанесли туда полтонны слизняков!Все собранное было без почестей сожжено в таллинском крематории, но были ведь и те, кто занимался уничтожением самостоятельно…

В Англии деятельность слизняка фиксируют с 1954 года, во Франции — с 1955, в Швейцарии — с 1956, в Италии с 1965-го. Дальше были Болгария (1966), Германия (1969), Австрия (1971), Бельгия (1973), Швеции (1975, хотя еще как минимум в XVIII веке слизней arion тут использовали для смазки деревянных осей телег), Польша (1985), Норвегия (1988), Финляндия (1990), Дания (1991) и куча других стран, включая ледяную Исландию (2003). В соседней Украине на супостата впервые обратили внимание в 2007 году, а спустя как минимум 7 лет он появился и на юге Подмосковья…

Отечественные биологи, впрочем, по поводу пришельца сохраняют полное спокойствие.

— Уж не знаю, почему этот слизняк считается испанским, он жил у нас всегда, — огорошил журналиста «Вечерки» не решившийся назвать себя малоколог (специалист по моллюскам) из Зоомузея МГУ. — Просто сейчас мы наблюдаем у него вспышку рождаемости.

Фото: Рixabay / marsjo

Наверное, погодные условия для этого подходящие. А то, что Европа с ним годами борется безрезультатно, так мы и с колорадским жуком боремся уже лет 40 как минимум (на самом деле минимум лет 70. — «ВМ»), а он все живет… По части умерщвления слизней я не специалист. Есть химикаты разные, можно собирать руками. Если вы выкинете его в мусорку, он умрет, потому что там сухо. Достаточно просто сухого ведра с крышкой. Им нужна влага, если ее нет, они умирают.

Как долго будет сохнуть под крышкой ведро слизней (а именно ведрами собирают их на своих участках многие дачники), можно только гадать. Особенно с учетом конденсата, который непременно будет в нем образовываться от перепада ночных и дневных температур.

В Тимирязевке в посконности аrion vulgaris все же усомнились:

— Нет, это инвазивный вид, который, по всей видимости, попал к нам несколько лет назад и стал распространяться, — считает Илья Митюшев, доцент кафедры защиты растений МСХА им. К. А. Тимирязева. — Таких видов у нас довольно много.

И когда в первые годы они попадают в новые условия, где пока не выработано против чужаков естественных регулирующих факторов, они довольно серьезно начинают вредить. Но со временем эта вредоносность снижается. В 2020-м действительно многие дачники жаловались на засилье испанского слизня. Находили его и на территории Москвы.

Возможно, поспособствовали сравнительно теплая позапрошлая зима и довольно влажный вегетационный период прошлого года. Но в этом году слизня поменьше. Думаю, что со временем, когда включатся природные регулирующие факторы, найдутся естественные враги или патогены, его популяция уменьшится. Пока же можно посоветовать применять стандартные меры защиты: ручной сбор, моллюскоциды, ловушки на основе забродившего пива и тому подобные популярные средства.

Но контактировать со слизнем лучше в перчатках, так как теоретически они могут переносить патогены, опасные для человека. А вот какие именно… Надо смотреть, что там за фауна у них внутри имеется, ведь это новый для нас вид.

Богатый внутренний мир слизняка-оккупанта активно изучают сейчас на Западе. Говорят, поскольку он запросто закусывает чужими экскрементами, может поделиться их содержимым через слизь и с человеком. Известен случай, когда 19-летний австралиец от большого ума на спор съел нашего друга и загнулся в итоге от крысиного цепня. Всякие мелкие вирусоносители, прилипнув к склизкой оболочке, тоже могут резко поменять средство передвижения, переместившись с моллюска на человека или домашнего животного. Помимо того, что слизь arion’нов сама по себе бывает едкой, ядрености ей могут добавить ядовитые растения, которые обгрызает брюхоногое. В общем, контактировать с ним действительно лучше всего в перчатках, почаще мыть руки с мылом, а емкости для сбора после уничтожения недоулиток дезинфицировать.

Что касается мер борьбы с молчаливым агрессором, то в отсутствие четкой научной мысли на этот счет народ изгаляется как может. В ход идут газовые горелки и спирт, перекись водорода и соль, дихлофос, песок, напалм, алкоголь, тотальное асфальтирование участка и его продажа за бесценок.

Фото: Рixabay / jggrz

Но рулит, как ни удивительно, все же ручной сбор. Для его облегчения дачники часто применяют ловушки-приманки —от обычных плошек с темным пивом, кефиром или йогуртом (наш недруг уважает продукты брожения), до хитроумных систем, сконструированных по принципу «залезть и не вернуться». Приманки расставляют вечером, а днем наползших на трапезу слизней собирают и топят в ведре с соленой водой. Некоторые и вообще не заморачиваются —роют ямки в земле, накрывают деревяшками, смазав их снизу вкусняшкой, а утром обнаруженных под досками моллюсков утилизируют.

С той же целью с вечера некоторые раскладывают по участку листья капусты или лопуха, корки арбузов и другие питательные укрытия, под которыми моллюски собираются на день. Кстати, давить или перерубать лопатой их не советуют, дабы потом в потенциально инфицированную слизь не вляпались дети или домашняя живность.

Для отпугивания вредителей дорожки и междурядья посыпают железным купоросом (10 г на квадратный метр), суперфосфатом (5– г на «квадрат»), смесью гашеной извести и табачной пыли (30 г) или смесью золы с хлорной известью (30–0 г). Песок, по которому слизни не очень любят ползать, тоже может быть в помощь.

На западных форумах можно встретить упоминания о самодельной отраве на основе рапсового масла, сои и апельсина, запатентованной неким финном. В импортном «Фейсбуке» ее продают канистрами под маркой «Lusitaania OÜ», цена в евро кусается, но, говорят, одной емкости хватит для очищения сотни квадратных метров сада. Сейчас изобретатель работает над датчиками, которые крепятся по всему участку и при появлении слизней дают сигнал поливальной системе, заряженной спецотравой.

К примерам легкой химии можно отнести препараты на основе фосфата железаIII (соли железа и ортофосфорной кислоты) —«Улицид», «Ferramol», «Лимацид», «Escar-Go», «Sluggo», «SnigelGift», «SlugMagic»... Тут, кстати, стоит упомянуть и сообщения некоторых экспериментаторов, добившихся гибели моллюсков с помощью плошек с «Кока-Колой», ведь в ее состав как раз входит ортофосфорная кислота.

Более тяжелой артиллерией считаются препараты с метальдегидом («Мета», «Гроза», «Слизнеед», «СтопУлит», «Green Belt», «Хищник» и прочие). Но судя по тому, что на Западе антиулиточные средства с метальдегидом (у нас из него делают еще и таблетки «сухого спирта») то разрешают, то запрещают, с их влиянием на человека и домашних животных не все гладко.

Используют для борьбы с брюхоногими и нематод Phasmarhabditis hermaphrodita (в препарате «Nemaslug»), поражающих слизней изнутри за 4–1 день. В отличие от метальдегида, паразитическая нематода не опасна для людей, домашних животных и дождевых червей, но есть сообщения, что некоторые гигантские слизняки (весом более 1 грамма) все же справлялись с инвазией.

Кстати, есть, как оказалось, у наших слизняков и более видимые враги. К таковым, например, относят жужелиц-улиткоедов Cychrus caraboides, а также уток породы Индийский бегун и Хаки Кэмпбелл. Поскольку бегуны считаются самыми упорными и эффективными поедателями слизняков, некоторые фермеры даже наладили их спецдрессировку с последующей сдачей в аренду.

В общем, ситуация выглядит не такой уж и безнадежной. Супостата, похоже, вполне можно победить. Если, конечно, не пускать его тягу к экспансии на самотек и не сидеть сложа руки в надежде, что эта склизская напасть сама рассосется.

РЕКОРДЫ

Брюхоногие являются абсолютными чемпионами по числу зубов среди всех обитателей планеты. Обыкновенная улитка имеет в арсенале несколько десятков крошечных зубов. А крупнейшим представителем брюхоногих считается гигантский австралийский трубач, живущий в воде. Известны случаи, когда его сородичи набирали массу до 18 кг, неся на себе раковину до 90 см в длину.

КСТАТИ

Биологи полагают, что слизни произошли от улиток, когда каким-то улиточным популяциям перестало хватать кальция для формирования раковины.