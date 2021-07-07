Астролог рассказала, как и где любят прятать деньги разные знаки зодиака

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне Дня обнаруженных заначек (8 июля) — да, есть и такой — «Вечерка» вместе с астрологом разбиралась, как и где любят прятать свои денежки разные знаки зодиака.

Овен

Овны любят, чтобы у них был свой личный запас, потому не афишируют свой настоящий заработок. Зато если вдруг срочно нужны деньги или жена требует обновку — он широким жестом достает кругленькую сумму. Женщины-Овны ведут себя также. Если хотите найти заначку, отправляйтесь в гараж или мастерскую.

Телец

Тельцы, как плюшкины, любят накопительство, деньги их греют. Они могут откладывать втихаря по чуть-чуть, а потом окажется, что скопили на машину. Но в порыве могут купить дорогущую вещь, а потом страдать. Деньги могут оказаться и в бельевом шкафу, и в кармане старой куртки на антресолях.

Близнецы

У Близнецов с заначками очень фривольные отношения. Они есть, тут же их нет. Потому что идей много, потребностей еще больше, да и побаловать себя надо. Вы можете потратить кучу времени на поиск заначки, но окажется, что Близнецы все просто профукали и сейчас будут просить денег у вас.

Рак

Скупость Раков не имеет границ. Они настолько любят копить деньги, что не могут остановиться, даже если уже собрана очень крупная сумма и пора сделать покупку. Им нравится сам вид денежных знаков, поэтому прячут они их в укромном местечке своей комнаты, где есть доступ только им. Где они могут втихаря ими любоваться и пересчитывать.

Лев

Львам не свойственно накопительство, они все тратят на семью, главные потребности, крупные покупки. Если вдруг не вписались в бюджет, то находят бухгалтерскую лазейку, как свои рабочие траты округлить и вписать туда пару тысяч. Если вы обнаружили заначку, то есть тайные траты и надо насторожиться.

Дева

Девы слишком рачительны и осторожны, чтобы прятать деньги дома. Они все сделают по фэншую — положат на счет под хороший процент и будут пополнять его. Но небольшие заначки все же имеются для полезных подарков своей второй половинке или родным. Весы

Весы

вечно полагаются на судьбу: заначек не держат, все тратят, а если и удалось что-то скопить, то засунут в свой шкаф или тумбочку. Мужчины-Весы и вовсе предпочитают все деньги отдавать супруге, оставляя себе на мелочи. Так они снимают с себя ответственность за бюджет.

Скорпион

Заначка для Скорпиона — это важнейшая часть его личного пространства. Он не любит делиться, предпочитает все контролировать в семье вплоть до покупки продуктов. Прячем деньги там, куда вы обычно не ходите. Или боитесь залезть. Например, погреб на даче, дымоход, чулан.

Стрелец

Стрельцы не умеют делать заначки, они живут не для денег, а для эмоций. Поэтому копить они могут только на то, что при- несет невероятное удовольствие. Например, путешествие. В целом же Стрельцы в семье не заморачиваются о благополучии.

Козерог

Козероги впадают в столбняк, если видят, как члены семьи тратят деньги. Они все контролируют и считают всех транжирами. Деньги прячут по нескольким счетам на случай кризиса или падения доллара еще и за рубежом. И всегда остаются в выигрыше.

Водолей

Водолеи делают заначки с фантазией, причем не столько для накопления, сколько для удовольствия от наблюдения за домашними, которые пытаются найти деньги. Они могут быть зарыты под цветком, оказаться под стелькой старого сапога. Водолей все прокутит, но это другая история.

Рыбы

Рыбы часто выбирают для заначек мес т а , о которых забывают и потом начинают искать вместе с семьей. Благо запасников всегда несколько: искал одно, нашел еще второе и третье. Главное, что все для семьи и только из-за желания порадовать своих близких.