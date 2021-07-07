Эксперт рассказал о влиянии коронавируса и вакцин на зубы

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С момента начала пандемии COVID-19 прошло больше года. За это время ученые уже смогли достаточно хорошо изучить характерные симптомы коронавируса, но его нетипичные проявления продолжают удивлять мировое сообщество. Например, связанные с ротовой полостью. Врачи продолжают фиксировать негативное влияние ковида на дентальное здоровье. Пациенты, победившие его, тоже периодически рассказывают о неприятных последствиях в контексте стоматологии. Эксперт, владелец одного из лучших стоматологических центров столицы Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков рассказал «Вечерней Москве», как коронавирус и вакцины от него влияют на дентальное здоровье.

Симптоматика

Все уже знают, что к наиболее распространенным симптомам коронавируса относятся высокая температура тела (выше 38 градусов), лихорадка, сухой кашель, повышенная утомляемость, боли в мышцах и суставах. При этом у ряда пациентов течение болезни сопровождается стертыми симптомами или неспецифическими проявлениями. Дентальные реакции относятся к последним.

Так, на фоне течения COVID-19 могут иметь место проблемы, связанные с ослабленными деснами, обесцвечиванием и выпадением зубов, стоматологическими инфекциями. У таких пациентов часто сильно увеличивается предрасположенность к появлению кариеса. Показательно, что между заболеванием и дентальными проявлениями отмечается прямая корреляция. Это значит, что симптомы наиболее выражены в активной фазе болезни и сходят на нет или практически исчезают после победы над ней.

Какая связь

Предметных исследований по этому поводу не проводилось, но врачи предполагают, что негативное влияние SARS-COV-2 на дентальное здоровье обусловлено в первую очередь ухудшением местного кровотока. Гипотеза выглядит вполне правдоподобно, ведь микротромбы, неоднородный или значительно более слабый, чем должен быть в нормальном состоянии, кровоток оставляют ткани без кислорода и питательных веществ, что и приводит к проблемам. Ослабление специфического иммунитета — еще одно звено в этой цепочке. Известно, что коронавирус обладает способностью угнетать иммунитет, на фоне чего активизируется патогенная микрофлора, провоцирующая развитие дентальных заболеваний.

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

В первом квартале 2021 года в Великобритании закончились масштабные исследования. Их результаты подтвердили, что наличие дентальных заболеваний является фактором риска в контексте заражения SARS-CoV-2. Это значит, что при прочих равных люди, имеющие стоматологические болезни, больше подвержены инфицированию, чем те, у кого подобных нет. Дело в том, что клетки языка, десен и зубов содержат ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Это белковый рецептор, который позволяет вирусу легко проникать в клетки, если на фоне недуга нарушен защитный барьер. Этому же способствуют воспаления и микрораны во рту.

Как вакцина влияет на зубы

Для «Спутника V» в открытом доступе есть следующая статистика. Из 12 296 человек, участвовавших в III фазе клинических испытаний, побочные реакции были зафиксированы у 7966 человек, при этом в 94 процентах случаев это были легкие побочные эффекты (например, температура тела 38–38,4°С, слабость, боли в мышцах). Побочные явления средней тяжести зафиксировали у 5,7 процента вакцинируемых, а тяжелые — только у 0,4 процента. Ни один из более чем 12 000 пациентов не пожаловался на ухудшение дентального здоровья на фоне вакцинации, поэтому можно смело сделать вывод: вакцина не оказывает негативного влияния на зубы и мягкие ткани ротовой полости.

Какой должна быть гигиена во время пандемии

Если в двух словах — еще более тщательной, чем обычно. Это значит, что в идеале зубы, щеки и язык нужно чистить после каждого приема пищи, но не реже двух раз день. Обязательно следует использовать флосс (зубная нить) или ирригатор (устройство, нагнетающее под давлением струю жидкого агента) для качественной очистки межзубного пространства. Кроме того, нужно применять ополаскиватель с бактерицидными (а при необходимости и другими специальными) свойствами. Для контроля качества гигиены можно использовать специальные таблетки (окрашивают налет на зубах и мягких тканях).

Тщательность и регулярность касаются не только домашней гигиены, пандемия — не повод пропускать визиты к стоматологу. Более того, на фоне вирусных угроз профессиональная гигиена становится не просто рекомендуемой процедурой, а важной необходимостью и действенной профилактикой инфицирования. И не стоит бояться посещать врача, прогрессивные клиники давно приспособились к реалиям, риск заразиться там сейчас сведен к нулю.

Почему не стоит бояться посещать клинику в пандемию

Противоэпидемические протоколы содержат десятки пунктов, регламентирующих меры превентивной борьбы с распространением вирусных угроз. Вот только некоторые из основных, принимаемых в современных дентальных центрах:

— зонирование (все помещения делятся на зоны с различным уровнем риска);

— первичная диагностика (пациенту измеряют температуру тела, аппаратным методом определяют сатурацию — насыщение кислородом крови);

— регулярная уборка (перед началом рабочего дня и после его завершения выполняется генеральная, в течение всей смены — текущая, каждый час. Включает дезинфекцию всех поверхностей);

— контроль за соблюдением социально безопасной дистанции (составляет 1,5 метра);

— дезинфекция воздуха (после уборки помещение дезинфицируется бактерицидными лампами, например кварцевыми);

— использование одноразового инструментария (это касается и расходных материалов);

— предоставление пациентам средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы, средства дезинфекции).

Меры действительно очень серьезные. Риск инфицирования сведен к нулю, поэтому следить за здоровьем ротовой полости в период пандемии не только можно, но и нужно. Медицина держит руку на пульсе, поэтому с появлением новых данных о вирусе протоколы будут оперативно корректироваться.