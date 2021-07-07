Онлайн-обучение для мам: какие профессии осваивают слушательницы центра «Профессионал»

Фото: Из личного архива

Женщинам после декретного отпуска часто бывает сложно вернуться к работе. Многие испытывают неуверенность, да и подходы в работе объективно меняются. Для комфортного возвращения в профессию кому-то нужно изучить изменения к законодательству, а кому-то — освоить новые технологии и инструменты в своей сфере деятельности. Учебный центр «Профессионал» предлагает более 40 дистанционных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для молодых мам. Женщины в декрете, а также мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста, могут пройти обучение бесплатно по направлению столичного центра занятости населения. Обучение проходит в онлайн-формате.

В этом году обучение в «Профессионале» прошли уже более 300 москвичек. Еще 300 женщин учатся дистанционно прямо сейчас. Самые популярные направления у молодых мам — маркетинг и реклама, бухучет, SMM, управление закупками, программы «1С», разработка дистанционных курсов, компьютерная графика и веб-дизайн.

Алена Ефимова — мама двух дочек. По первому образованию девушка инженер-физик, а по второму — педагог. До декрета работала учителем математики в школе. О возможности обучения узнала из сообщества мам в соцсети: девочки хвастались, что прошли обучение и даже получили стипендию. Когда появилось интересное для нее направление по созданию дистанционных курсов, то она с радостью приступила к обучению.

— Я уже пятый год в декрете. Скоро из него нужно будет выходить, но я понимаю, что такое маленькие дети, адаптация в детском саду. Понимаю, что выйти на работу в школу с полной нагрузкой будет сложно. Поэтому после декрета я планирую переходить на дистанционную работу преподавателем или разработчиком методических курсов, — рассказывает москвичка.

Фото: Из личного архива

Девушка уверена, что даже для работы онлайн-репетитором необходима специальная подготовка, чтобы предоставлять качественные услуги.

— Обучение построено очень многогранно. Представлены материалы и по педагогике, и по дидактике, и по целеполаганию, элементы ораторского искусства, способы подачи различного учебного материала и все инструменты, необходимые для создания своего дистанционного курса на разных платформах. Если подходить к обучению с полной отдачей, хотя это получается чаще всего по ночам, когда дети спят, то можно вынести много нового и очень полезного. Конечно, это требует большой мотивации и самодисциплины, — поделилась Алена Ефимова, слушательница программы «Разработка дистанционных курсов».

Дарья Пантелеева до декрета работала в Институте авиационного моторостроения. Но после двух декретов получилось так, что ей было некуда возвращаться на работу — сменились структура организации и руководство, ее должность попала под сокращение. У женщины двое сыновей — старшему четыре года, а младшему — всего десять месяцев. По первому образованию она экономист. Чтобы иметь возможность работать удаленно и посвящать время детям, она решила освоить абсолютно новую профессию. Сейчас учится на онлайн-курсе «Компьютерное 3D-моделирование и прототипирование: AutoCAD» в «Профессионале». Когда мама учится, с детьми помогают бабушка и дедушка, а также муж, который работает удаленно.

Фото: Из личного архива

— О возможности обучения мне рассказала сестра, у нее у самой трое детей. Она тоже получила допобразование в декрете. Если бы я узнала раньше, то получила бы новую профессию еще в первом декретном отпуске. Мне нравится новый род деятельности, который я изучаю. Даже делая ремонт дома, я находила компьютерные программы и сама рисовала дизайн. Надеюсь, что после обучения я найду новую интересную работу и смогу работать дистанционно, — рассказала Дарья Пантелеева.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Центра занятости населения и заполнить заявку на обучение.

Слушатели и выпускники «Профессионала» могут получить онлайн-консультацию по трудоустройству. Запись по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте trud@eduprof.ru.