Сербская гора Авала хранит память о погибших

1964 года, гора Авала. Следственная группа работает на месте катастрофы Ил-18 под Белградом / Фото: Srbijapodlupom.com

Сегодня мы открываем новую рубрику — «Талисман». Она связана с историей «Вечерней Москвы»: газета всегда писала о жизни города, но командировки у сотрудников тоже случались. О привезенных оттуда «трофеях» мы и будем рассказывать.

Два года назад журналисты «Вечерней Москвы» оказались в составе официальной делегации Центрального округа столицы в Сербии. Для префекта ЦАО Владимира Говердовского поездка была не отдыхом, а серьезной работой: как-никак, но проблемы центров столиц схожи, часть из них Москва уже решила, чем готова была поделиться, а сербы показывали свои придумки и новации. Журналисты же то присутствовали на встречах, то общались с искренне любящими Россию белградцами, а под самый конец короткой, но насыщенной поездки отправились на прогулку — красавицу-гору Авалу.

Ехали, хохоча, вспоминая увиденное, делились впечатлениями — все же в активно строящемся Белграде так много забытого, но узнаваемо советского! И с погодой в тот день повезло — все было залито солнцем, под лучами которого зеленая Авала казалась плюшевой.

Поворот, еще поворот. Утопающая в зарослях дорога-серпантин поднималась все выше. Наша сопровождающая Саня Эминовски попросила водителя остановиться, чуть не доехав до вершины.

Мы вышли из автобуса и подошли к обрыву, ниже которого стоял странный обелиск — подобие хвоста самолета, будто торчащего из горы. Мы и не поняли еще, что это, но смех затих сам по себе. В неожиданной тишине, слушая шум листвы, мы смотрели на монумент, а Саня объясняла:

— Тут советский самолет разбился в 1964 году. Мы память о летчиках чтим. В Белграде знают, что такое горе...

Вот тогда-то все и встало на место. Это место гибели Ил-18! Катастрофа, унесшая жизни людей в октябре 1964 года, не очень афишировалась в СССР. И хотя маршал Бирюзов похоронен в Кремлевской стене, а остальные члены делегации — на Новодевичьем кладбище, сегодня о трагедии вспоминают не часто. А сербы — помнят. У них вообще отношение ко всему советскому и российскому трепетное.

...Придорожные камни на Авале — как и везде. Но бросился в глаза необычный — гладкий, будто обкатанный морем, да еще и с кругами сверху — так на картах помечают высоты гор! Может, неправильно, но я забрала его и храню как символ памяти не только о той трагедии, но и обо всех ушедших вообще.

ИСТОРИЯ

19 октября 1964 года в результате катастрофы Ил-18 погибла советская делегация во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, направлявшаяся для участия в торжествах по случаю 20-летия освобождения Белграда от нацистов.

В условиях плохой видимости самолет врезался в гору Авала в 17 км к юго-востоку от Белграда и взорвался. Президент страны маршал Иосип Броз Тито отменил все мероприятия и объявил двухдневный траур.