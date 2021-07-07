Василий Фивейский: Стажеров ждет серьезная практика

Стартовал прием заявок на стажировку в правительство Москвы. Для участников программы это возможность стать частью сильной и амбициозной команды столицы. В среду, 7 июля, в интервью «Вечерней Москве» ректор Московского городского университета управления правительства Москвы Василий Фивейский рассказал, как попадают на госслужбу и как вуз обучает сотрудников городских учреждений.

— Василий Юрьевич, какие карьерные возможности привлекают студентов и выпускников в госслужбе?

— Стажировки в правительстве Москвы, на мой взгляд, один из самых интересных проектов для молодежи. Мы им занимаемся уже более восьми лет. Начинали с набора в 20 человек, а сегодня участниками потока могут стать 250 студентов старших курсов и выпускников.

Если говорить о привлекательности, то стажировка сразу же погружает в работу команды правительства Москвы и наши проекты. Это абсолютно не про теорию и перекладывание бумажек, а включение стажеров в решение практических задач. Через общение с наставником, коллегами, работу на конкретных городских объектах у ребят происходит мощная прокачка знаний, навыков и компетенций. Благодаря проекту они понимают, как работает современный мегаполис, и у них есть возможность посмотреть этот механизм изнутри. На мой взгляд, это уникальная возможность, тем более что в течение шести месяцев стажировки мы даем им посмотреть на работу нескольких органов власти.

Проект очень важен и для молодых ребят, потому что они смотрят, в какой степени им интересна работа в правительстве, и для нас, ведь это своего рода испытательный срок, во время которого и руководители присматривают себе достойные новые кадры. Для нас хороший результат стажировки — это когда не менее 60 процентов стажеров получают одно-два предложения о трудоустройстве уже в течение проекта. Сейчас это так и происходит, а за некоторых ребят даже идет борьба между органами власти.

— Какими качествами должен обладать будущий сотрудник правительства Москвы?

— В первую очередь нам важна профессиональная мотивация. Ребята должны быть небезразличны, действительно хотеть делать что-то хорошее в городе и стране, двигать дальше наш мегаполис. У человека должны гореть глаза. Это необходимое, но недостаточное условие. Безусловно, важен профессионализм. Реализация проектов в современном мегаполисе — непростая задача, поэтому нужно разбираться в своей специальности, знать свою предметную область и уметь эти знания правильно применять на благо города. Также важно умение быстро адаптироваться, быть гибким, хорошо работать в команде.

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

— Ваш университет занимается обучением госслужащих. Чему вы учите?

— У нас достаточно много направлений. Есть отраслевое обучение, где мы делаем комплексные программы по основным направлениям городского хозяйства: транспорту, имущественно-земельным отношениям, здравоохранению и другим. Подчеркну, что все программы мы разрабатываем совместно с профильными департаментами, комитетами, учреждениями столицы. Второе направление — развитие компетенций руководителя. Здесь мы учим людей руководить командой, принимать решения в ситуации неопределенности, работать с собой и своим стрессом, сохранять силы, расслабляться и многому другому. Третье направление — программы, которые помогают решать отдельные практические задачи в рамках нашей большой городской системы. И четвертое — программы для руководителей среднего звена.

— Используете ли вы современные технологии?

— Мы работаем с дополненной реальностью. В университете есть даже специальный VR-класс. Совместно с органами власти мы разработали несколько VR-тренажеров для отработки определенных навыков. Например, есть тренажер для сотрудников загса. Надевая специальные очки, человек оказывается в виртуальном пространстве, где проигрывается одна из нескольких ситуаций во время церемонии бракосочетания. В частности, родственнику жениха стало нехорошо, и сотруднику загса нужно грамотно выйти из этой ситуации. Или же жених в шутку решил сказать в загсе «нет». Такие же тренажеры есть для работников центров госуслуг, учреждений здравоохранения, инспекции по недвижимости.

ДОСЬЕ

Василий Юрьевич Фивейский окончил факультет прикладной математики Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе, затем учился на факультете психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Стажировался в Гарвардском университете (США) по программе «Лидерство в управлении эволюцией мегаполиса». Ранее занимал должность заместителя начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы, с 2016 года — ректор университета.