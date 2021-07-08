ОЭЗ «Технополис «Москва»: любовь среди чипов и микросхем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Любовь, как известно, не знает границ. Даже в окружении роботов, электроники, компьютерных технологий найдется место большому чувству.

В День семьи, любви и верности семейные пары из компаний ОЭЗ «Технополис «Москва» рассказали, каково это, быть вместе не только дома, но и на работе.

Елена и Сергей Савины

Вместе уже 24 года, из которых 20 лет работают бок о бок. В компании «Термико», которая производит промышленные средства измерения температуры, Елена возглавляет отдел продаж, Сергей ведет одно из подразделений предприятия.

— Мы и не ощущаем, что вместе работаем, ведь труд на одном предприятии — это не обязательно пребывание в одном кабинете, — говорит Елена. — По рабочим вопросам бывают какие-то сложные моменты, но работа — есть работа, семья — есть семья. Мы не смешиваем эти понятия.

Фото: Из личного архива

Познакомились будущие супруги на вечеринке друзей еще до того, как стали коллегами. Елена работала на предприятии с самого основания, а Сергей пришел туда позже. Как признается его вторая половинка, она не была против новой должности своего избранника: «Мой муж оказался настолько идеальным на работе, что никто ничего плохого про него сказать не может».

— У нас интересная работа, мы ее любим, — отмечают Елена и Сергей, поэтому могут обсуждать ее даже дома.

На вопрос, как им удается быть хорошими коллегами, друзьями и крепкой семьей, Сергей ответил, что их секрет в доверии, честности и любви. А еще они никогда не расстаются. Вот и сейчас впереди у Савиных рыбалка, радость которой Елена отправляется разделять вместе с мужем в Астрахань.

Светлана и Олег Бондзики

Супруги также являются сотрудниками компании «Термико», Светлана — специалист по маркетингу, а Олег — начальник склада. Вместе уже 30 лет, о работе в одной компании — только радостные впечатления.

В паре есть четкое разделение рабочего и личного, но, как признается Светлана, иногда приходится обсуждать рабочие вопросы в домашней обстановке. «Но мы стараемся этого не делать!» — говорит маркетолог.

Фото: Из личного архива

Также пара рассказала, что не испытывает дискомфорта от постоянного пребывания вместе — не так часто им удается увидеться в течение рабочего дня. А в чем секрет счастливых отношений? Светлана и Олег отвечают честно и лаконично: «Это просто любовь и желание проводить с человеком как можно больше времени».

Евгений и Анна Морозовы

Евгений и Анна заняты в компании «Микрон», которая производит микроэлектронику, в том числе чипы для большого спектра устройств. Здесь, в ОЭЗ «Технополис «Москва», началась история любви двух специалистов.

— У нас на «Микроне» устраивали КВН в новогодние праздники, и мы были в одной команде. Такая активность сблизила нас и дала возможность узнать друг друга получше, — говорит Анна.

Фото: Из личного архива

Супруги признаются, что интерес к общему делу не покидает их даже дома, они частенько обсуждают рабочие моменты за кухонным столом. Им довольно часто случается пересекаться на работе, несмотря на то что они работают в разных отделах. Видно, их притягивает магия микроэлектроники, и, в отличие от простых обывателей, они точно знают ее секреты. Они строят свою любовь среди чипов и микросхем, и общая работа не доставляет им ни малейшего дискомфорта, а, наоборот, сближает их и делает их союз еще крепче.

— Поздравляем участников проекта и всех сотрудников в компаниях ОЭЗ Москвы с Днем любви, семьи и верности! — отметили в ОЭЗ «Технополис «Москва».