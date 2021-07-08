Принимать детей такими, какие они есть: опыт московской многодетной семьи

Фото: из личного архива

Многодетная семья Сабаненко живет в Ховрино. Евгения и Игорь поженились в 2008 году, и сегодня у них трое детей. В числе их официальных достижений – титулы «Лучшая спортивная семья Северного округа Москвы» и «Семья года» в номинации «Молодая семья». Тхэквондо, плавание, игра на трубе, гимнастика, рисование танцы – далеко не полный список увлечений и занятий детей. В День семьи, любви и верности мы спросили у родителей талантливых детей, что для семьи Сабаненко означает этот праздник.

— Евгения, 8 июля для вашей семьи праздник?

— В нашей семье лето переполнено праздниками! 14 июня день рождения у бабушки Наташи, 16 июня родилась наша дочка Анастасии, 22 июня — день рождения супруга, а 9 июля мой. Еще 12 июля появился на свет старший сын Борис.

— Ничего себе, вот это череда именин!

— Да, поэтому как-то особо отметить 8 июля мы физически не успеваем, ведь дни рождения требуют подготовки. Но мы очень рады, что с 2008 года в нашей стране возродилась эта традиция. Хочется подчеркнуть, что она не появилась, а именно возродилась. Борис — участник фольклорного коллектива «Печки-Лавочки», и об истории праздника ему рассказывали ещё в детсадовском возрасте. Праздник посвящен православным святым Петру и Февронии. Мы и наши дети крещеные. Мы не всегда отмечаем церковные праздники, но этот праздник — знак уважения к нашим культурным и историческим корням. Очень близок нам по духу и символ этого праздника — ромашка.

— Может быть, у вас есть семейные традиции, связанные с этим днем?

— Да, есть одна традиция: в ближайшие к 8 июля выходные мы стараемся повидаться с нашими бабушками и дедушками, назовем это семейным единением. Участвуем в праздниках и гуляниях в городе, вообще мы сторонники активно проводить время с детьми на свежем воздухе, на конкурсах, соревнованиях. Ведь что такое семейные традиции — это некий ритуал, который несет радость, любовь, тепло и уважение. В этом смысле у нас множество семейных традиций. Например, на летние дни рождения мы не покупаем материальные подарки, а дарим эмоции: полёт на вертолете, на воздушном шаре, катание на багги, полет в аэротрубе и все такое.

— Игорь, сегодня многие семьи хотели бы именно троих детей, что говорит о том, что мы выходим постепенно из стереотипа 90-х годов о том, что «двое детей в семье — уже много». Однако есть и иное мнение: мол, многодетность — это для людей с достатком. Деньги – это главное? Или всё-таки при создании многодетной семьи родители руководствуются иными ценностями?

— Ценности у всех разные. Для нашей семьи появление детей всегда было мотивацией для заработка, но никак иначе. Семья — это локомотив. Достижение одного из нас всегда мотивирует других, это связано не только с финансами. Деньги в современном мире облегчают решение проблем, но счастье не в них. Счастье в том, что мы есть друг у друга. Сколько сейчас богатых и при этом глубоко несчастных людей. Я убеждён в том, что главная ценность — это здоровье. Мы стараемся растить детей, прививая им здоровые привычки и приобщая к спорту. Старший сын у нас занимается тхэквондо (коричневый пояс), средний Ян — спортивной гимнастикой, а дочка танцами. Мы стараемся сделать так, чтобы дети ни в чем не нуждались. Конечно, бывают сложности. Но они нужны для того, чтобы объединять нас. Я ни капли не жалею, что у меня трое детей. И если Бог даст, то готов расти, развиваться и зарабатывать для четвертого, пятого и даже десятого! (смеется)

Фото: из личного архива

— Тогда, наверное, вы точно знаете все о проблемах многодетной семьи…

— Я оптимист. Сказать, что у меня проблемы, глупо. Каждый сам себе их придумывает. Наверное, вы сейчас удивитесь, но у нас нет проблем. Когда вы задали этот вопрос, то в моей голове появилась пирамида потребностей Маслоу. Все проблемы в жизни человека в рамках его потребностей. Физиологические потребности детей – это проблема родителей. Наша забота накормить, напоить, одеть их. Наши дети ходят в школу и сады, общаются со сверстниками, потому проблема социализации тоже решена у нас. Потребность в уважении и признании – это воспитание, чему каждая семья учит, какие ценности вкладывает в ребенка. Единых правил здесь нет. А высшие потребности – это задача родителей показать и научить, как их решать в дальнейшей жизни.

— Что к этому добавит Евгения?

— В моем понимании проблема только социальная. Порой встречается восприятие обществом многодетных как «малоимущих». Но, к счастью, этот стереотип отмирает. Когда семья принимает решения стать многодетной, то, как правило, это не делается из-за государственной поддержки. Это осознанное решение всех членов семьи. Например, старший сын Борис, когда ему было 6 лет, попросил Деда Мороза исполнить его желание — чтобы у него появился братик. До сих пор храним это письмо и когда они начинают ругаться, мы ему об этом напоминаем.

— Насколько существенна для вашей семьи помощь города Москвы?

— Знаете, очень здорово, что есть поддержка. Для многодетных делается много всего. Бесплатный проезд для одного из родителей и для детей, бесплатные парковки, освобождение от налогов, компенсация за школьную форму, молочная кухня, бесплатные лекарства, льготы ЖКХ, бесплатные экскурсии и скидки в музеи. Мы перечислили лишь те, которыми сами пользуемся.

— У родителей всегда должна быть минутка для себя. Многодетная семья — это прекрасно. Однако главный принцип — уважать личное пространство друг друга — никто не отменял. Вы, как мама, Евгения, как отдыхаете от забот?

— Отдых у нас тоже у всех разный. Для меня это вода. Если мне надо уединиться, подумать, взвесить все за и против, то я иду в бассейн. Супруг любит рыбалку и строить, в прошлом году построил беседку.

— Поддерживаете ли вы детей в их начинаниях?

— Мы очень любим своих детей и готовы поддержать в любом деле. В мире все профессии нужны и все профессии важны. Если человек найдет себя и свое любимое дело, то он будет хорошо зарабатывать и будет успешным, это закономерно. Нет ничего хуже, чем нелюбимая профессия. Наша задача как родителей заложить фундамент, а время и жизнь помогут и подскажут. Вот Борис в 11 лет занимается в музыкальной школе — играет на трубе и в военном оркестре «Виртуозы», ходит на тхэквондо, хорошо рисует и выигрывает конкурсы, учит языки, изучает фольклор. Задача родителей — научить ребенка учиться, развиваться, не стоять на месте, расширять кругозор, не боятся ничего нового. Если все это реализовать, то получится разносторонняя, успешная личность, которой в будущем ничто не помешает быть даже президентом. По такому же принципу мы воспитываем и младших. Главное ставить цель и идти к ней.

— Что вы говорите своим детям, когда они делятся с вами своими планами на будущее?

— У младших пока такой период, что они часто меняют свои стремления относительно профессий. Хотели и воспитателями, и врачами, и тренером, и стюардессой, и блогерами. Они пока фантазируют. Это здорово — детство, игры! Со временем будет понятно, какие у кого склонности в науках. Но главное — понимание и принятие человека таким, какой он есть.

СПРАВКА

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») образована 29 апреля 2014 года. За семь лет деятельности организации ее членами стали более 45 тысяч многодетных семей столицы. Организация оказывает помощь многодетным семьям, а также выступает от их лица на всех уровнях власти. Официальный сайт www.oms.msk.ru