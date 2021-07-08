Пять самых необычных желаний гостей обсервационных пространств

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Все мы о чем-то мечтаем. Это помогает сохранять позитивный настрой даже в непривычных обстоятельствах, потому что можно отвлечься и представить в голове все, чего сейчас не хватает. На днях у одного из гостей обсервационного пространства «Крылатские Холмы» был день рождения, и Сергей признался, что больше всего сейчас желает поскорее поправиться, чтобы вместе с друзьями съездить на рыбалку, ведь за окном такая хорошая погода. За Сергеем своими мечтами поделились и другие гости обсервации. В обсервационных пространствах столицы, работающих на базе санаториев, пансионатов и реабилитационных центров, временно проживают гости, болеющие ковидом в легкой форме или совсем бессимптомно. Они не нуждаются в постоянной медицинской помощи, но по разным причинам не могут самоизолироваться дома. Выяснилось, что у некоторых гостей есть довольно необычные мечты и планы на ближайшее будущее.

Генеральная уборка: избавиться от хлама

За последние пять лет возродилась популярность разных систем уборки и расхламления: например, методика японской писательницы Мари Кондо, которая заключается в глобальном избавлении от ненужных вещей и предметов, не приносящих владельцам никакой радости. По словам гостьи обсервационного центра «Царицыно» Елены, она давно хотела сделать пространство дома менее заставленным и более светлым, но ей всегда было слишком жалко выкидывать вещи.

— До этого долгое время не ночевала вне дома, а тут уже неделю живу в этом зеленом уголке Москвы, — поясняет Елена. — Наконец начала понимать, какие вещи мне действительно необходимы, а какие просто занимают дома место. И еще поняла, что мне на самом деле нужно не так много вещей. Плюс ты сразу чувствуешь, по каким вещам начинаешь скучать в первую очередь — это помогает быстро определиться с тем, что надо оставить после расхламления. Как только вернусь домой, с новыми силами возьмусь за наведение чистоты дома и вокруг себя.

Поезда: уехать в другой город

Гостья же обсервационного пространства «Крылатские Холмы» Евгения объясняет, что прошлым летом много путешествовала по России. Сегодня москвичка мечтает как можно скорее вернуться к внутреннему туризму.

— Я в принципе много времени провожу в поездках, но год назад большинство рейсов в другие страны отменили, — рассказывает девушка. — Меня это не сильно расстроило, ведь Россия действительно огромная. Как оказалось, путешествия на поездах способны подарить массу впечатлений даже опытному туристу. Хочется выйти на перрон рано утром, пока еще холодно и все сонные, и просто знать, что впереди другой город.

Лошадь: отправиться верхом на прогулку

Ехать верхом на лошади — непередаваемое и почти ни с чем не сравнимое ощущение. Гость обсервации на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра Игорь долгое время работал тренером по конкуру, и хотя сейчас для него верховая езда осталась лишь в качестве хобби, он все равно скучает по ней больше всего.

— В Москву я приехал на месяц по личным делам, не ожидал, что заболею. Теперь жалею, что раньше не сделал прививку, мог бы вернуться в область и быть сейчас на конюшне, — делится мужчина.

Готовить весь день

Вика ведет свою страничку в инстаграме и каждый день выкладывает видео с рецептами. Для нее готовка — это не просто обязанность или необходимость, а самое любимое дело. Сейчас дома осталась Викина беременная сестра, поэтому девушка уже три дня живет без своего блога — и вдалеке от кухни. Вот чем с нами поделилась гостья обсервационного пространства «Крылатские Холмы»:

— Когда ты фуд-блогер, пусть даже маленький, ты постоянно занимаешься творчеством. Допустим, ты готовишь себе завтрак и снимаешь это. Уже после завтрака монтируешь видео, обрабатываешь и заливаешь к себе в сторис. А если это какое-то основательное блюдо — например, торт, лазанья, домашняя пицца, то на монтаж может уйти и пара часов, потому что я записываю озвучку для роликов сама.

Вернуться на сцену и танцевать

Жизнь танцоров всегда казалась другим людям чем-то романтичным и загадочным, но артисты тоже могут заболеть — об этом рассказала гостья обсерватора Маша.

— В Москву я приехала на прослушивание, но оно отменилось, а еще через три дня я получила положительный ПЦР-тест, — делится девушка. — К счастью, чувствую я себя хорошо, но очень хочется обратно на сцену.

И, конечно, каждый из гостей обсервационных центров столицы мечтает, чтобы пандемия поскорее закончилась и все города и страны вернулись к нормальной жизни — без масок и ограничений. Сейчас в Москве действует пять обсервационных пространств. Это обсервационные центры на базе филиала Московского городского центра реабилитации в «Крылатских Холмах», санатория имени Артема Сергеева, центра реабилитации инвалидов «Царицыно», Комплексного реабилитационно-образовательного центра, а также обсерватор в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте. Гости обсервационных пространств — люди с легким течением коронавирусной инфекции, которым не требуется медицинская помощь, но у которых нет возможности самоизолироваться дома.