Актриса Лика Рулла: После переезда в Москву район Сокол стал для меня близким

Лика Рулла между спектаклями любит гулять с друзьями по Камергерскому переулку / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса, певица и солистка мюзиклов Лика Рулла.

Московский театр оперетты, в котором служит актриса Лика Рулла, находится на Большой Дмитровке. От здания и началась прогулка корреспондента «Вечерки» с солисткой мюзиклов.

В 2004 году Лика Рулла попала в проект мюзикла «Ромео и Джульетта», да так и осталась там играть.

— Эти места уже стали как родные. Раньше я ездила на метро и, когда шла от «Театральной», думала: ведь когда-то я даже и мечтать не могла, что буду работать в центре Москвы, да еще и в двух театрах, — вспоминает актриса.

На тот момент она еще играла в МХТ имени Чехова. А был еще период, когда в Театре мюзикла, который располагается ближе к «Пушкинской», шла постановка «Золушки». Там Рулла исполняла одну из главных ролей. И тогда она бегала между тремя театрами одновременно.

— Сейчас, когда бывает два спектакля за день, любим с коллегами прогуляться в перерыве между ними. Камергерский, за Тверской — Газетный, а там и до консерватории недалеко, — делится она. — Вообще я обожаю Москву. Помню, как в детстве приезжали с родителями на Ярославский вокзал, и было очень трепетное чувство — вот она, столица.

Особенно близким местом после переезда в Москву стал район Сокол.

— В нашем доме когда-то жили физики-ядерщики, в память о них повесили мемориальную доску. Это четырехэтажное здание порой принимают даже за школу, — говорит она. — А неподалеку от соседней «Войковской» сейчас живет мой папа.

Когда-то актриса думала, что после замужества переедет на Малую Бронную.

— Эти места пропитаны духом Островского, — уверена Лика. — Я прониклась творчеством драматурга, когда ставили спектакль в его доме. Это великий автор. Обычно он ассоциируется с рюшами и самоварами, но его произведения в любой период актуальны и современны.

Рулла призналась, что за 20 лет, пока она живет в столице, мало где удается побывать. Работа и семья занимают все ее время. Когда-то давно она каталась на речных трамвайчиках по Москве-реке, и сейчас актриса мечтает выбраться на такую прогулку с друзьями или семьей.

— Недавно на Речном вокзале была у подруги на свадьбе. Это прекрасное место. Москва вообще за последнее время сильно преобразилась. За ней можно наблюдать в любое время года и в любую погоду и постоянно восхищаться, — восторженно заявляет она.

Еще одним местом, с которым не так давно связала свою жизнь актриса, — Мастерская ГИТИСа в Черемушках. Она никогда и не думала преподавать, но все внезапно поменялось.

— В моей семье все актеры. У меня даже и сомнения не было, какую профессию выберу, когда вырасту. Но тут совсем недавно мне предложили вести курс мюзикла. И вот уже первых выпустила и набрала второй поток. За время преподавания поняла, что актерство не главное, важнее продолжение в учениках, — говорит Рулла.

ДОСЬЕ

Лика Рулла родилась 8 июля 1972 года в актерской семье Владимира Руллы и Маргариты Конышевой. В 1993 году окончила театральный институт в Екатеринбурге. Она сыграла в мюзиклах «Чикаго», «Монте-Кристо», «Мамма Миа!», «Ромео и Джульетта». Является лауреатом и номинантом различных премий, в том числе «Золотая маска».