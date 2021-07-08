Покажи свой медотвод: что может стать причиной отсрочки от вакцинации

Сотрудник прививочного пункта в ТРЦ «Щелковский» Демьян Егольников опрашивает москвичку Светлану Аванесьянц перед вакцинацией / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Прививочная кампания в столице достигла своего пика, вопрос о том, кому можно или нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, стал как никогда актуален. Специалисты рассказали «Вечерке», что может стать причиной медотвода от вакцинации.

Чаще всего отсрочку прививки от коронавируса получают «тяжелые» аллергики. Но и здесь врачи рекомендуют внимательно изучить рекомендации и поставленный диагноз. При некоторых заболеваниях из аллергического спектра вакцинация как раз разрешена.

Аллерголог-иммунолог, заместитель главного врача ГНЦ «Институт иммунологии» Евгения Назарова объясняет, что совсем скоро под эгидой Российской ассоциации аллергологов будут выпущены методические указания для врачей. Но даже до появления такого документа специалисты отмечают: если у человека в анамнезе есть аллергические заболевания, астма, крапивница или дерматит, можно рассмотреть вопрос о вакцинации. Перед этим необходима консультация лечащего специалиста.

— Наличие перечисленных заболеваний не является противопоказанием для проведения вакцинации от COVID-19. Рекомендуется делать прививку в период контроля заболевания. Нельзя вакцинировать пациента в фазу обострения, — объясняет Евгения Назарова. — Если у пациента есть пыльцевая аллергия, то рекомендуется провести вакцинацию до или по окончании сезона опыления. Исключение — пациенты, которые находятся в стойкой ремиссии после проведения аллерген-специфической иммунотерапии.

По словам врача, астма дает временный отвод от вакцинации, но после достижения ремиссии пациент может быть вакцинирован.

Анафилаксия на пищу тоже не может стать причиной отложить процесс вакцинации. А вот анафилаксия на прививки — повод для консультации, чтобы понять, какая именно была реакция, на какие вакцины, какие там есть компоненты.

Врач поясняет: проведение вакцинации от коронавирусной инфекции не рекомендуется только пациентам с тяжелой аллергической реакцией в анамнезе на компоненты, входящие в состав вакцины. Также не будут делать прививку и тем, у кого в прошлом были серьезные побочные эффекты от предыдущих вакцинаций. Однако таких случаев зафиксировано совсем мало — до 1,53 процента на миллион.

Врач поясняет, что доступные вакцины от коронавирусной инфекции не содержат ни желатина, ни белка куриного яйца и коровьего молока, ни, тем более, антибактериальных препаратов.

Беременность и кормление грудью тоже не являются противопоказаниями для вакцинации. Однако и здесь нужно выбрать период для прививки.

Акушер Александра Микерина предупреждает: смертность от опасной инфекции среди беременных выше, чем среди небеременных.

— Сейчас уже достаточно данных, чтобы сделать вывод о том, что вакцинироваться беременным можно и даже нужно. Например, во Франции прививают с четвертого месяца, в США привиты около 100 тысяч беременных, — приводит она данные.

КСТАТИ

В британском научном журнале Nature опубликована статья об эффективности и безопасности российской вакцины «Спутник V». Эффективность обусловлена, в частности, тем, что для доставки фрагментов коронавируса в клетку используются аденовирусы разных типов.

Театры вводят коды

На некоторые спектакли Большого театра можно попасть только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или то, что человек уже переболел COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента культуры, подведомственные ему учреждения самостоятельно принимают решения о внедрении системы доступа по QR-кодам и введении других ограничений.

— В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили Музей космонавтики, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», музей-усадьба «Кусково», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Со следующего театрального сезона систему доступа по QR-кодам готов ввести Московский художественный академический театр имени Горького.

В театре рассказали, что не стали внедрять коды на последних спектаклях перед закрытием сезона, однако ввели ограничения — численность посетителей на общественных мероприятиях не должна превышать 500 человек.