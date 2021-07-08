Разведчица Надежда Троян: безжалостная с врагами, милосердная с нуждающимися

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В Москве установят памятник Герою Советского Союза разведчице Надежде Троян. Соответствующее решение уже поддержали в Комиссии по монументальному искусству при столичной Думе. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с хранителями Музея имени Надежды Троян и ее родственниками, чтобы рассказать о ее достижениях не только на военном поприще, но и в мирное время.

Судьба Надежды Троян прочно связана со столицей. Здесь она жила после Великой Отечественной войны: училась в Медицинском институте, после работала врачом, вела общественную работу. В московской школе № 1288, что сегодня носит имя легендарной разведчицы, учились ее дети и внучки. Здесь же расположен музей, экспонаты которого безмолвно расскажут историю жизни и подвига Надежды Викторовны.

Биографию героини местные экскурсоводы знают наизусть.

— Когда началась война, Надежде Троян было всего 20 лет. Она училась на первом курсе Медицинского института. И тут пришли фашисты, началась оккупация. Ее семья ушла в подполье.

Надя вступила в партизанский отряд. В разное время она была членом «Сталинской пятерки», «Бури» и бригады «Дяди Коли» в Минской области, — рассказала хранитель Музея имени Героя Советского Союза Н. В. Троян школы № 1288 Жанна Лукина.

Бомба для «Драматурга»

В партизанском отряде пригодилось медицинское образование Надежды Троян. Она помогала ухаживать за ранеными: делала перевязки, делала уколы... Но этим ее вклад в борьбу с фашизмом не ограничился. В 1942 году Троян стала вторым номером пулеметного расчета. Она участвовала в боевых и рискованных разведывательных операциях. Занималась и «рельсовой войной»: взрывала поезда фашистов, которые доставляли на фронт бронетехнику и боеприпасы.

Но одна операция с кодовым названием «Драматург» навсегда внесла имя Надежды Троян в историю в целом и разведки в частности. Речь о ликвидации человека, который ответственен за гибель около 50 000 евреев, — гауляйтера Белоруссии, литератора и драматурга Вильгельма Кубе. К 1943 году он уже сумел избежать порядка 10 покушений. Партизаны нападали на Кубе, когда тот охотился, готовили засаду в театре. Но результатов не добились. Поместье гауляйтера было окружено охраной: часовые стояли и вокруг дома, и на каждом этаже.

— Несмотря на это, резидент Канская — такой у Троян был псевдоним, выполнила задание. Она в совершенстве владела немецким языком, умело проходила кордоны фашистских солдат, притворяясь обычной сельской девушкой. Именно ей партизаны поручили найти способ проникнуть в неприступную крепость Кубе, — пояснила Жанна Лукина.

В квартале, где жил гауляйтер, проверяли каждого — действовала строгая пропускная система. А Надежде нужно было узнать все об охране и распорядке дня немецкого чиновника. Поддельные документы ей, конечно, сделали. Но каждая проверка была риском: малейший просчет мог обернуться смертью разведчицы. А проверяли ее постоянно. Хитрость и находчивость помогали ей оставаться нераскрытой.

Для начала Троян нужно было найти «своего» человека среди прислуги Вильгельма Кубе. В прицел разведчицы попала Елена Мазаник — девушка, что работала в «крепости» горничной. Ее определили в прислугу против воли. С ней-то Надежда и установила контакт.

— Поначалу не все хорошо складывалось. Елена была подозрительной и настороженной. Но от встречи к встрече наши отношения укреплялись и прояснялись. Я была твердо уверена, что Елена не подведет нас. Говорила с ней начистоту. Я бы не назвала это вербовкой. Не тот случай. Обычно это происходит гораздо дольше. Просто два человека одних патриотических взглядов нашли общий язык, — говорится в воспоминаниях Надежды Троян, опубликованных в книге журналиста Николая Долгополова «Жизнь замечательных людей».

Разведчице удалось убедить Елену Мазаник в том, что ликвидация Кубе возможна, и что только она может помочь осуществить этот замысел. Изначально предполагалось отравить чиновника. Но в минском здании СД — немецкой Службы безопасности рейхсфюрера СС — прогремел взрыв.

— Нам это сильно помешало. Охрану усилили. Теперь за горничными наблюдали постоянно, и отравить пищу не было возможности, — вспоминала Надежда Троян.

Тогда из Москвы партизанам передали две бомбы с часовым механизмом: одну из них должна была доставить Елене Мазаник Надежда Троян, вторую — партизанка Мария Осипова. Так получилось, что Мария успела раньше. В ночь на 22 сентября в поместье Кубе прогремел взрыв. В это время Надежда Троян была в Минске.

— Это ведь не кино. Партизаны делают свою работу и результат не всегда видят своими глазами, — говорит Жанна Лукина. — Но в этой ситуации проявился характер Надежды Троян. После убийства гауляйтера город закрыли. А у Надежды — бомба на руках. Она могла бы, конечно, избавиться от нее, чтобы без рисков покинуть Минск и вернуться в свой отряд. Но разведчица решила сохранить устройство, оно ведь могло пригодиться в будущих операциях. Надежда убрала бомбу на дно корзинки — спрятала под тортом и цветами. Чудом ей удалось пройти досмотр. Она дважды избежала задержания и все-таки сумела вернуться в отряд.

Смерть Вильгельма Кубе стала мощным ударом по фашистскому режиму. Адольф Гитлер, когда узнал об этом, объявил трехдневный траур. Впоследствии операция по уничтожению гауляйтера стала основой для множества документальных и художественных фильмов. Самый известный из них — «Часы остановились в полночь», выпущенный в 1959 году.

Жить ради других

После «Драматурга» Надежду Троян переправили в Москву. Там она решила продолжить медицинское обучение и поступила в Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Училась на хирурга. По воспоминаниям родственников в книге Николая Долгополова, несмотря на пережитые в оккупации ужасы, Надежда смогла сохранить в себе доброе сердце и умение радоваться мелочам. На всех фотографиях, сохранившихся со студенческой поры, она улыбается.

В 1947 году Троян оканчивает институт с красным дипломом, поступает в ординатуру — на кафедру госпитальной хирургии клиники Первого Московского медицинского института.

— Начинала она простым ассистентом врача, но вскоре доросла до доцента кафедры. Уже состоявшимся врачом она работала под началом академика Бориса Петровского. Ей приходилось много оперировать, она выхаживала самых тяжелых больных, — рассказала Жанна Лукина.

В 1947 году бывшая разведчица вышла замуж за военного корреспондента фронтовой газеты «Красная звезда» Василия Коротеева. В будущем у них родятся двое сыновей.

До наших дней дошла запись видеоинтервью с Надеждой Троян, сделанная в 1967 году для советского телефильма «Девять новелл о счастье». В кадре — скромная, но сильная женщина с каким-то таинственным, едва уловимым блеском в глазах.

Фото: пресс-служба Главархива Москвы

— Человек может быть счастлив в течение дня несколько раз. Мне, например, недавно позвонил сын и сказал, что сдал экзамен по философии. И я уже успокоилась, я довольна, — рассуждала перед камерой Надежда Троян. — Удалась ли моя жизнь? Я никогда не думала об этом. Она интересная, я ей довольна. Свою жизнь я никогда не планировала в деталях наперед. Но могу сказать, что еще не все сделано.

И надеюсь, время у нас еще есть.

Неизвестно, представляла ли тогда врач-хирург, сколько всего полезного и важного она еще сделает для страны и для людей, которые ее знали, за свою долгую, насыщенную, не лишенную трудностей жизнь.

Профилактика и пропаганда

В 1967 году начался новый, наверное, самый плодотворный этап жизни Надежды Троян. По указу министра здравоохранения СССР ее назначили директором Центрального научно-исследовательского института санитарного просвещения. Высокая должность внесла значительные коррективы в будни талантливого врача-хирурга. Родственники вспоминают, что Надежде было не просто отказаться от врачебной практики. Она любила работать с пациентами. Но Троян пришлось принять решение в пользу бумажной работы. Она считала, что санитарное просвещение — лучшая профилактика будущих заболеваний, особенно среди молодежи.

Под руководством новоиспеченного директора институт изменил несколько направлений своей деятельности. Троян удавалось организовывать крупные медицинские конференции. На них Надежда Викторовна приглашала специалистов из стран Восточной Европы.

На базе института в то время даже работала особая телевизионная группа, которая готовила сюжеты о прорывах в советской медицине. По долгу службы Надежда Троян много путешествовала по стране. Она боролась за то, чтобы медицинскую помощь населению оказывали вовремя в любом месте: будь то город или самая маленькая деревня. Троян ратовала за строительство новых больниц, агитировала молодых медиков работать в провинции, мотивировала их служить на благо общества.

Надежда развивала и международные связи. Она встречалась с врачами из Африки, работала с молодыми ребятами с этого континента, которые хотели получить медицинское образование именно в Советском Союзе.

Красный Крест

Труды Надежды Троян не остались незамеченными. В 1971 году она назначена на должность председателя исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Если где-то происходило стихийное бедствие, наступал голод или начиналась жестокая локальная война, она первым возможным рейсом направляла туда лучших советских врачей и, конечно, вылетала туда сама. Не могла остаться в стороне, не могла не помочь. Троян никогда не отказывала в помощи тем, кому она действительно была нужна.

Спустя несколько лет Троян доросла до вицепрезидента Международного Красного Креста. Надежда встречалась со многими мировыми лидерами: королевой Великобритании Елизаветой II, президентом США Ричардом Никсоном, королем Эфиопии Хайле Селассие I, иранским шахом Мохаммедом Реза Пехлеви. По воспоминаниям очевидцев, Троян будто очаровывала иностранных лидеров. Особенных успехов Надежда Викторовна достигла в налаживании отношений с Китаем. Она даже возглавила Общество российско-китайской дружбы.

В 1980-х годах Надежда Троян стала проректором Института имени И. М. Сеченова. В своей альма-матер спустя много лет она занималась воспитательной работой.

После выхода на пенсию в 1986 году Троян не смогла сидеть без дела. Она продолжала помогать людям, занималась общественной работой в Комитете ветеранов войны.

Дань памяти

Сколько всего Надежда Викторовна успела, сколько добра принесла в этот мир, скольких спасла! Немудрено, что ее хотят увековечить в бронзе. Инициативу в этом вопросе проявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Идею поддержали в Московском городском совете ветеранов. Бюст Надежды Троян решили установить на территории школы № 1288. А еще на рассмотрении находится предложение присвоить имя легендарной разведчицы одной из столичных улиц.

— 24 октября 2021 года будет ровно 100 лет со дня рождения Надежды Троян. Поэтому и было принято решение предложить мэрии Москвы увековечить ее память в названии улицы и установить памятник. Мы рады, что эта инициатива получила широкую поддержку. Когда мы рассказываем об истории через судьбы таких личностей, как Надежда Троян, человек начинает задумываться: а как бы я поступил? Таким образом создается очень важное ощущение сопричастности, — рассказал председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

ДОСЬЕ

Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (сейчас Верхнедвинск. — «ВМ») Витебской области Белоруссии. В 1939 году поступила в Первый Московский медицинский институт. В 1940 году вернулась в Минск и продолжила обучение. В 1942 году вступила в партизанский отряд «Буря». Летом 1943 года участвовала в операции по уничтожению немецкого гауляйтера Белоруссии.

После успешного выполнения задания Троян вернулась в Москву и выучилась на хирурга. Несколько лет работала по специальности, а после стала директором Центрального научно-исследовательского института санитарного просвещения. Возглавляла Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 7 сентября 2011 года Надежда Троян скончалась. Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

ФАКТЫ

— Еще до присоединения к партизанскому движению Надежда Троян помогла нескольким пленным в Минске сбежать на свободу.

— Летом 1943 года вся семья Надежды Троян, последовав ее примеру, присоединилась к партизанскому отряду.

— Во время тирании гауляйтера Вильгельма Кубе были убиты порядка 400 тысяч мирных жителей.

— После войны семья Надежды Троян дружила с известным писателем Константином Симоновым.

— 2 марта 1968 года Надежда Троян попала в автомобильную катастрофу. После аварии она прошла длительный курс реабилитации.

— В 2005 году Надежда Троян была одним из инициаторов переименования станции метро «Измайловский парк» в «Партизанскую».

— На здании Первого Московского медицинского университета имени Сеченова 25 октября 2013 года установили мемориальную доску Надежде Троян.

НАГРАДЫ

Главная награда Надежды Троян — медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Она получила ее в октябре 1943 года в Москве после участия в операции по уничтожению немецкого гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе.

Тогда же ее наградили орденом Ленина. Еще разведчицу наградили орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Еще одной важной наградой разведчицы стал орден Красной Звезды. А за заслуги в ветеранском движении и активное участие в патриотическом воспитании молодежи 7 апреля 1994 года Надежде Троян вручили орден Дружбы народов. Кроме того, она стала обладательницей медали Жукова, медали «Партизану Великой Отечественной войны» и множества юбилейных наград. Ей присвоено звание «Ветеран труда СССР».