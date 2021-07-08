Настоящий полковник по армейской привычке встает рано

Директор ТЦСО «Царицынский» Степан Буртник во время обхода территории центра / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Утро директора ТЦСО «Царицынский» Степана Буртника начинается в 6 утра. Благодаря тому что он рано выходит из дома, перед работой успевает пройтись по парку. 8 июля к его утренней прогулке присоединилась корреспондент «Вечерней Москвы».

Ясное ранее утро. А в одной из квартир в доме у станции метро «Профсоюзная» уже вовсю кипит жизнь. Степан Иванович делает привычный комплекс упражнений, а его жена Татьяна Александровна по давно сложившейся семейной традиции (вместе супруги уже 43 года) готовит завтрак.

— У нас распорядок дня простой, — говорит глава семьи. — Как у военных, в шесть часов подъем, зарядка, утренний туалет, завтрак. Плотный, полезный, как в армии: гречневая каша, хлеб с маслом и черный чай. Я, честно признаюсь, совершенно не кофеман. Помните пословицу «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу»? Вот стараюсь придерживаться такого режима питания. За завтраком самые главные переговоры — с супругой. Обсуждаем планы, говорим о детях, внуках. Бывает даже, поругаемся по пустяку. Например, ей кажется, что я рубашку не ту надел. Мол, коллектив-то у меня в основном женский, и заметят, что не в тон оделся.

В территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО) «Царицынский» почти 600 сотрудников, и только 30 из них — мужчины.

— Когда ушел в отставку, то решил, что четверть века служил Родине, а теперь пришла пора послужить тем, кто нуждается в помощи. Сегодня наш ТЦСО один из крупнейших в столице — на учете стоят свыше 490 тысяч подопечных. Только на дому обслуживаются 4215 человек, — говорит Степан Иванович.

После завтрака Буртник садится за руль своего авто. Едем до метро «Орехово» — на утреннюю прогулку.

— Машину там оставим и пойдем на работу через красивейший Царицынский парк. Минут 40 прогуляемся, подышим свежим воздухом.

На часах 7:20 утра. Мы идем по ухоженному парку, любуемся прудами, фонтаном — словно сегодня выходной день. За разговорами время летит незаметно, и в 7:55 мы уже у ворот ЦСО «Царицынский». До начала рабочего дня больше часа.

— Сейчас обойдем территорию вместе с дворником, — улыбается настоящий полковник. — Она у нас большая, красивая. Есть даже собственный храм. А еще березовая аллея, посаженная ветеранами к 60-летнему юбилею Победы. Когда заступил на пост, у нас на учете было 6445 инвалидов Великой Отечественной войны, сейчас их всего трое и 26 участников Великой Отечественной. Конечно, мы прикладываем все силы, чтобы сделать жизнь всех наших подопечных более комфортной, приятной, радостной.

Им всем нужны особый подход, участие, внимание и забота. Поэтому в нашем ТЦСО все сотрудники работают с душой — лентяи и равнодушные здесь не задерживаются. Конечно, профессия социального работника очень сложная, иногда даже неблагодарная. Как я говорю, «кармическая». Когда-нибудь нам всем воздастся по делам нашим — до седьмого колена.

Входим в здание. Охранник, как армейский дневальный, четко и ясно докладывает обстановку: за время отсутствия Буртника ничего неординарного не произошло. Степан Иванович украдкой взглянул на часы — 8:20. Пора приветствовать коллектив и начинать новый непростой рабочий день, который наполнен такой нужной и необходимой помощью людям.

ДОСЬЕ

Степан Иванович Буртник родился 25 марта 1956 года в селе Хотымир Тулмачевского района Ивано-Франковской области. После окончания школы поступил и в 1980 году с отличием окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище.

В 1975 году вступил в ряды Вооруженных сил, прошел путь от лейтенанта до полковника. В ноябре 1998 года был уволен в запас с должности управляющего делами Спецстроя России.

Член политсовета партии «Единая Россия» в Южном округе столицы. С 2004 года депутат Совета депутатов столичного муниципального округа Царицыно. Уже 23 года возглавляет ГБУ города Москвы ТЦСО «Царицынский». Женат. Два сына.