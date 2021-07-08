Квас, как хлеб, никогда не надоест

Фото: Павел Чусовитин / Вечерняя Москва

Многовековая любовь к русскому квасу. В знойный день утолить жажду горожане предпочитают именно этим холодным и полезным напитком.

Квас относится к древним славянским напиткам. Археологи утверждают, что его рецепт был известен еще в VIII–IX веках. А уже к концу Х века относится его первое письменное упоминание — в «Повести временных лет». С помощью простой арифметики несложно подсчитать, что популярный напиток москвичей старше любимого города примерно на пару веков.

Шли годы и века. Москва строилась и разрасталась, а вместе с ней у живущих в городе людей складывались свои кулинарные традиции и предпочтения.

— Любовь к квасу пронизывала все московское общество во времена позднего Средневековья и даже гораздо позже,— рассказывает москвовед Андрей Клюев. — Квас пили все, начиная от царя и придворных до простого люда. Любили его и высшая аристократия, и военные, и купцы, и ремесленники, и простые горожане — так называемый черный люд. Я бы сказал, это был такой всесословный напиток, любовь к которому в каком-то смысле объединяла всех.

Если изначально крестьяне или горожане, имеющие сельхозугодья рядом с городом, квас делали сами, то уже в XVII–XIX веках квас производители стали предлагать бочками — для московских трактиров. Существовали и уличные разносчики напитка, так называемые квасники.

— У каждого уличного продавца была своя узкая специализация, — отмечает москвовед Андрей Клюев. — Кто-то продавал яблочный квас или на пшеничном хлебе с сахаром. А у кого-то был только ржаной или грушевый. Причем переступать дорогу конкурентам никто не решался из чувства самосохранения.

Учитывая доступность ингредиентов для приготовления напитка и его широкую популярность, стал возникать определенный церемониал, связанный с квасом, который в дальнейшем превратился в традицию. Например, на свадебном каравае вместо соли раньше была чарка с квасом. Но если эта традиция не прижилась, то использовать квас в банный день для питья и в парной для ароматного пара принято до сих пор. Кроме того, поскольку квас готовят из продуктов растительного происхождения, то он становится незаменим для верующих людей, которые соблюдают пост. А таковых в России всегда было очень много.

Как отмечает Андрей Клюев, он и сам не прочь выпить квасу в жаркий летний день.

— Я считаю, что квас — это часть нашей традиционной национальной культуры, и если выбирать, каким напитком утолить жажду, то среди сегодняшнего многообразия я выберу квас, — говорит москвич.

В своей любви к хлебному напитку признается и специалист по правильному и здоровому питанию — нутрициолог Алексей Листошенков.

— Во-первых, квас вкусный, он прекрасно утоляет жажду, — говорит Алексей Листошенков. — Во-вторых, квас сродни кисломолочным напиткам, он содержит молочнокислые бактерии и дрожжевые грибки, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. В нем содержится достаточно серьезное количество витаминов группы В, а небольшое содержание углекислоты улучшает пищеварение, так что квас не только вкусен, но и полезен.

Если еще совсем недавно квас повсеместно продавали на улицах столицы в больших бочках, то сегодня в Москве его можно купить в магазинах. Также богатый выбор напитка, сваренного по различным технологиям, предложат кафе и рестораны столицы.

Вкусный квас можно сделать самостоятельно. Например, у москвички Галины Туранской он всегда есть на столе.

— Мой секрет вкусного кваса заключается в качестве воды, — говорит москвичка Галина Туранская. — Я для приготовления использую только родниковую воду. Получается так вкусно, что в мой квас влюбляются все, кому посчастливилось его попробовать.