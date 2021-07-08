Алексей Икорский: Знаковые места дают уверенность

Фото: Из личного архива Алексея Икорского

Серебряный победитель конкурса «Московские мастера» среди столичных психологов 46-летний Алексей Икорский приехал в столицу из Пензы. Но теперь считает Москву своим домом и самым любимым городом на планете Земля.

К престижному конкурсу на лучшего столичного психолога Алексей Анатольевич шел три года.

— Когда я узнал об этом мероприятии, то очень им заинтересовался. На второй год проведения конкурса подумал, что неплохо бы в нем поучаствовать. И только в этом году решил подать заявку, — рассказывает Алексей Икорский. — Подготовка потребовала времени: сбор материала, систематизация и прочее.

Это была сложная, но очень интересная работа. На первом этапе приходилось соперничать с коллегами из родного коллектива, затем окружной этап с очень достойными соперниками. И наконец финал, в который попали только 12 специалистов. Я чувствовал большую ответственность.

Мне пришлось соревноваться с победителями окружных этапов состязания, которые представили очень серьезные и глубокие презентации, проработанные проекты.

Чтобы основательно подготовиться к конкурсу, нужно было много сил и энергии.

— Я черпал их из общения с любимым городом, — говорит Алексей Анатольевич. — У меня есть небольшая личная традиция гулять в одиночестве по знаковым, дорогим мне местам. На первом месте Московский Кремль. Там, у известного на весь мир Успенского собора — самого старинного здания Москвы, построенного в 1475–1479 годах архитектором Аристотелем Фиораванти, ощущаешь всю мощь страны, наполняешься спокойствием и уверенностью, собираешься с мыслями.

Благовещенский собор, возведенный в 1489 году под руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина, дышит историей — сам Иван Грозный участвовал в перестройке этого храма. Далеко не каждая столица мира может похвалиться такими достопримечательностями.

Впрочем, Москва удивляет и современной архитектурой, а также ухоженностью и комфортностью.

— Сегодня не нужно думать, куда повести гостей, приехавших в Москву из других городов, — говорит Алексей Икорский. — Куда бы вы ни пошли, всюду удобные велодорожки и зоны отдыха. Я, например, очень люблю благоустроенный пляж, который находится рядом с парком Победы в Зеленограде. Там места хватает всем. Для любителей активного отдыха есть дорожки для самокатов и велосипедов, пешеходные тропы. Для тех, кто просто хочет полюбоваться природой, — удобные скамейки, а у воды — шезлонги, как в курортной зоне. Мостики с подсветкой, лодочная станция, прекрасное освещение.

Иногда ловишь себя на мысли, что не веришь, что находишься в мегаполисе — так тихо и уютно. Несколько лет назад ходил с друзьями на пруд в Сокольники. Теперь хочу сходить и посмотреть, как там все изменилось. Возможно, даже не узнаю эти места — Москва растет очень стремительно.

СПРАВКА

Алексей Икорский родился в 1979 году в Пензе. Сегодня Алексей Анатольевич психолог первой категории отдела специальных программ Московской психологической службы. В 2014 году окончил Московский психолого-педагогический университет. Работал в хосписе № 6 социальным работником-психологом. Осуществлял помощь на дому, вел психологические беседы, консультации с больными, родственниками, сотрудниками. Был практикующим психологом в социально-психологическом центре «Вера».