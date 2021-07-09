Светлые любимчики: организуем правильный уход за белой шерстью кошек и собак

Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Белоснежный цвет питомца всегда приковывает взгляды окружающих. Вот только из-за неправильного ухода светлая шерсть способна потерять свою безупречную белизну.

Эксперты популярного портала любителей домашних животных hvost.news подчеркивают следующие нюансы: во-первых, блондины склонны к аллергическим реакциям, дерматитам, более чувствительны к изменениям в рационе, даже самые незначительные загрязнения на них сразу заметны. Поэтому важно своевременно удалять грязь. Иногда достаточно лишь влажной щетки, а порой требуется полноценное купание.

Кстати, следует помнить, что неподходящие средства для мытья вашего любимчика могут не только привести к проблемам с кожей, но и ухудшить окрас и привести к потускнению шерсти. Следовательно, шампуни и кондиционеры должны быть профессиональными, без агрессивных компонентов, специально для белых собак и кошек. Также регулярно надо выполнять груминг-процедуры. Вычесывание, стрижка, тримминг — залог здоровья и ухоженного вида.

Особая тема — грамотный рацион. При несбалансированном питании у белой кошки шерсть может пожелтеть, а у белой собаки — порозоветь. Поэтому важно быть внимательным — приобретать сухие корма супер-премиум-класса — у них идеальный состав, в котором уже есть все витамины, минералы и питательные вещества. Нельзя нарушать ежедневную норму по еде и угощать питомца еще чем-то вкусным со стола. У животных есть свои лакомства. Например, бренд «Мнямс» предлагает мясные и рыбные палочки, аппетитные крем-лакомства и хрустящие подушечки.

Изменение красивого окраса нередко свидетельствует о каких-то неполадках в организме, и чтобы их избежать, следует посещать ветеринара для профилактики не реже раза в год. И, конечно, не пропускать плановые вакцинацию и обработку от паразитов. Хорошая шерсть — результат комплексной заботы и постоянства хозяина, который, выбрав однажды одну линейку корма и средств гигиены, им не изменяет.

Если ваш компаньон блистает на выставках, то за несколько дней перед выходом на ринг имеет смысл вымыть его отбеливающим или осветляющим шампунем и нанести кондиционер для усиления оттенка. Для устранения бурого или желтого оттенка используйте шампунь и кондиционер Iv San Bernard Cristal Clean. Шампунь бережно очистит шерсть, а кондиционер вернет ей естественный цвет и блеск.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

На правах рекламы