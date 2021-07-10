«Перелом, разрыв связок и вывих нерва»: как электросамокатчики калечат друг друга и случайных прохожих

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летом в Москве регулярно происходят ДТП с электросамокатами. Для одних участников дорожного движения они заканчиваются серьезными ушибами и переломами, для других — смертью. «Вечерняя Москва» пообщалась с пострадавшими в подобных авариях, а также выяснила, какие травмы чаще всего получают пешеходы.

«Рука не двигается»

Для Андрея Костюка обычная поездка на электросамокате обернулась многочисленными травмами. В конце мая молодого человека сбила девушка, когда он ехал по набережной.

— Она догнала меня на другом самокате: может быть, не справилась с управлением. У нее, слава богу, все в порядке, а я сломал локоть, — рассказывает Андрей. — После аварии сразу вызвал скорую. Меня отвезли в больницу, сделали две операции. Как потом выяснилось, помимо перелома, были разорваны связки, я получил вывих нерва — не знал, что такое вообще возможно. Рука до сих пор не двигается: медленно и мучительно пытаюсь ее разработать.

По словам Андрея, девушка, которая его сбила, была в компании молодого человека. После столкновения они некоторое время находились рядом, а потом заявили, что ничем помочь не могут и уехали. Пострадавший не обращался в полицию, однако теперь думает подать заявление: лечение оказалось слишком дорогостоящим.

Андрей, как и сбившая его девушка, взял электросамокат в прокате. Раньше у него был свой самокат, и он даже думал купить новый, однако теперь сомневается.

— В тот день я ехал на прокатном самокате — точно такой же взяла в аренду девушка, которая меня сбила. Раньше у меня был собственный электросамокат, я на нем проехал тысячи две километров. За это время ни разу не упал. Хотел новый купить, но теперь уже не знаю. Скорее всего, не буду, — сокрушается Андрей.

Условия проката нужно ужесточить, уверен потерпевший. По словам собеседника «ВМ», самокат без проблем может взять в аренду человек в состоянии алкогольного опьянения. Часто люди катаются на электросамокате вдвоем и даже втроем. В случае трагедии непонятно, как возмещать ущерб, резюмирует Андрей.

«Мам, меня тошнит»

10-летний Иван в конце весны вместе с мамой поехал в Татарстан. В последний день отдыха во время прогулки ребенка сбил электросамокат.

— В мае мы улетели в Казань, — рассказывает мама мальчика. — Прямо перед возвращением в Москву пошли гулять по набережной. В какой-то момент ребенок пошел мне навстречу — и тут в него на большой скорости врезались парень и девушка на самокате. Моего сына развернуло, он упал на бок и ударился головой об асфальт.

После падения мальчик ни на что не жаловался, однако на следующий день почувствовал себя плохо. Мама отвела ребенка в травмпункт, где ему поставили диагноз «сотрясение мозга».

— После возвращения в столицу я вышла на работу. Вскоре сын мне позвонил и сказал: «Мам, меня тошнит». Мы пошли в травмпункт. Там врачи диагностировали сотрясение мозга, — рассказывает собеседница «ВМ».

Ребенку также сделали УЗИ, но, к счастью, больше никаких повреждений он не получил. Врачи прописали таблетки и рекомендовали временно отказаться от посещения школы. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Жительница столицы отмечает, что сбившие ее сына парень и девушка уехали, не оставив контактов.

— У нас не было времени обратиться в полицию. Я понимала, что останусь в незнакомом городе, если сделаю это. Если понадобится, найти врача тут будет сложнее. А парень с девушкой явно были напуганы, но что я им скажу? Они уехали, номера телефонов не оставили, — говорит мама пострадавшего мальчика.

Женщина подчеркивает: она бы вызвала стражей порядка, если бы до отлета было больше времени. По словам москвички, на набережной отсутствовали выделенные дорожки для самокатов, а рядом гуляло много других детей, которые тоже потенциально могли пострадать. Нельзя оставлять такие случаи без внимания, заключает собеседница «ВМ».

«Крайне опасная вещь»

Чаще всего в происшествиях с самокатами люди получают черепно-мозговую травму и повреждают спину, рассказывает врач-травматолог, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

— В аварии с электросамокатами пешеходы рискуют получить черепно-мозговую травму из-за удара головой об асфальт. Очень распространены травмы спины: в большинстве случаев удар приходится на корпус, человек даже не подозревает, что его вот-вот собьют. Менее опасны ушибы и ссадины, которые тоже часто появляются в таких ситуациях, — говорит эксперт.

По словам специалиста, во многих случаях действительно может потребоваться лечение в больнице. Нужно срочно вызывать скорую, если пострадавший находится без сознания или не может подняться.

Травматолог уверен, что снизить количество происшествий с самокатами можно, усилив контроль за их владельцами.

— Электросамокаты сейчас не регламентированы, непонятно, как их расценивать. Но это — крайне опасная вещь, приводящая к большому количеству травм. Люди обязательно должны ездить на них в экипировке, кататься на специальных площадках, — говорит специалист.

Рядом с самокатами не должно быть детей, уверен собеседник «ВМ». Последствия от столкновения могут быть печальными для ребенка, предупреждает специалист.