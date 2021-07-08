Смертники без шлема: пять историй, как электросамокаты убивают россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве с развитием шеринговых сервисов значительно возросло число электросамокатов. Жители столицы активно их используют как альтернативный способ передвижения. Вместе с тем растет и количество происшествий с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом закон эту сферу до сих пор не регламентирует. «Вечерняя Москва» собрала самые громкие случаи ДТП с участием электросамокатчиков и узнала, какие меры помогут сократить число опасных гонщиков на улицах мегаполиса.

Выехала на красный

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, за полгода в столице зафиксировано почти 60 ДТП с участием электросамокатов и моноколес. В одной из последних аварий погибла дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу. Инцидент произошел 6 июля на Мосфильмовской улице в Москве. 30-летняя Фардиева на электросамокате выехала на пешеходный переход, когда загорелся красный сигнал светофора. Водитель BMW не успел остановиться и влетел в нее. От полученных травм девушка скончалась на месте, не дождавшись помощи медиков.

Был без шлема

Еще один случай, закончившийся трагедией для водителя двухколесного транспорта, произошел месяц назад в Химках. Житель Москвы на электросамокате решил переехать дорогу вне зоны пешеходного перехода в микрорайоне Сходня. В этот момент автомобиль Haval сдавал назад. Водитель электросамоката, увидев машину, резко затормозил и перелетел через руль, врезавшись головой в колесо иномарки. Мужчина был без шлема и других защитных элементов. Он скончался на месте ДТП.

Сбил на тротуаре

Нередки случаи, когда сами водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, рассекая по улицам городов, сбивают прохожих. Подобный случай произошел в начале июля с одной из жительниц столицы. Женщина получила травму головы после того, как ее сбил неизвестный в центре города. Вечером 4 июля в районе Хамовники на москвичку наехал 36-летний водитель самоката, когда она передвигалась по тротуару. В результате столкновения у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану затылочной области головы. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

ДТП с солистом Мариинки

Серьезные травмы головы получил солист балета Мариинского театра 31-летний Давид Залеев после падения с электросамоката. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, катался на двухколесном транспорте и упал, задев прохожего. Инцидент произошел 13 мая на Лермонтовском проспекте в Петербурге. Момент падения зафиксировала видеокамера. На кадрах видно, как танцор двигается на самокате по тротуару и, не сбавляя скорости, пытается проехать между тремя пешеходами. Задев одного из них, Залеев упал и ударился головой об асфальт. Мужчина был госпитализирован. Хирурги провели 31-летнему танцору трепанацию черепа и удалили гематому. После этого пациент был переведен в состояние медикаментозного сна под аппаратом искусственной вентиляции легких. Состояние его оценивалось как тяжелое. Артист балета пришел в себя лишь спустя две недели после госпитализации.

Страдают и дети

В башкирском городе Сибай мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся с места происшествия. Этот случай произошел в ночь на 7 июля на Горной улице. Водитель мотоцикла совершил наезд на 10-летнюю школьницу, которая ехала на электросамокате по проезжей части во встречном направлении. Ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Позже сотрудники полиции установили личность мотоциклиста. Им оказался 19-летний житель Челябинска. Молодой человек был задержан и дал признательные показания. Отмечалось, что пострадавшая в аварии девочка вместе с братом гуляла на улице ночью без присмотра родителей.

Как решить проблему?

Рост числа аварий с участием электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности связан с тем, что управление такими видами транспорта в РФ никак не регламентировано. Такое мнение в разговоре с «ВМ» высказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, количество водителей на самокатах увеличилось, что и привело к резкому росту аварийности:

— Мне кажется, что отрегулировать это движение невозможно полностью, так как далеко не все готовы соблюдать элементарные правила безопасного вождения. Пример — обычные автомобилисты. Если бы они все соблюдали ПДД, то, видимо, у нас и статистика по аварийности была бы иной. Поэтому очень важно прививать культуру вождения тем, кто собирается, так сказать, оседлать самокат и любой другой вид СИМ, — сказал автоэксперт.

Однако закон сегодня даже не уточняет, к какой категории транспортных средств причислять электросамокаты. В отдельных случаях их, по словам спикера, приравнивают к пешеходам.

— Например, если водитель электросамоката совершит наезд на пешехода, то зачастую такой случай вряд ли будет рассматриваться как авария. Скорее, это будет считаться столкновением двух пешеходов, — допустил эксперт. — И в иной ситуации, когда электросамокатчик сталкивается с автомобилистом, происходит аналогичная история. То есть виновным, как правило, признают владельца авто, поскольку водитель самоката считается обычным пешеходом, на которого наехала машина.

В то же время Субботин заметил, что уже готовятся поправки в ПДД, где водителей электросамокатов выделят в отдельную категорию участников движения.

— Когда это произойдет, у них появятся определенные права на дороге и на участках, где ходят пешеходы. Если вкратце, они будут наделены такими же правами, как велосипедисты, — уточнил Субботин. — Так, электросамокаты смогут передвигаться по краю проезжей части, а в ряде случаев — по тротуару и обочинам.

К сожалению, на сегодняшний день такие правила в законодательстве не зафиксированы, но имеются рекомендации для водителей СИМ, которые они обязаны соблюдать при движении на улицах столицы.

— Допустимая скорость движения для СИМ на проезжей части не может превышать 25 километров в час. Если электросамокат передвигается по тротуару, он обязан делать это со скоростью людского потока. А при создании помех для пешеходов он должен сойти с транспорта, — говорит Субботин.

СИМ запрещено выезжать на автомагистрали — ТТК и МКАД. Кроме того, любое средство передвижения, по словам специалиста, должно быть оборудовано фарами и светоотражающими элементами. Водитель обязан носить шлем и иные средства защиты во время вождения, которые снизят травмоопасность при ДТП.

— Стоит обратить внимание и на такой момент. Если ваше устройство может разгоняться до 25 километров в час, то эксперты приравнивают его уже к мопеду. А для того чтобы управлять таким механизмом, нужны права, — сказал эксперт.

Важной рекомендацией он также считает и запрет на перевозку пассажиров на средствах индивидуальной мобильности:

— Многие мамочки любят с детишками передвигаться на самокатах. Это очень опасно, и при несоблюдении правил безопасного вождения все закончится трагедией.

Что же касается детей, то их допускать к электросамокатам, как уточнил спикер, можно только в средствах индивидуальной защиты и со светоотражающими элементами:

— Мне кажется, что для электросамокатов и остальных СИМ должны быть выделены дорожки, как это было сделано в свое время для велосипедов. Возможно, тогда частично удастся разгрузить улицы от таких лихачей, что также позволит снизить аварийность.

В свою очередь организатор Движения городских самокатов Москвы Александр Нилов отметил, что при аренде СИМ между шеринговым сервисом и клиентом заключается договор о том, что последний обязуется соблюдать ПДД и не будет лихачить.

— Действительно, с юридической точки зрения статус электросамокатов до сих пор не определен. И даже на прошлой неделе глава ГИБДД РФ заявил, что самокат — это пешеход. Однако этот статус не мешает сегодня дорожным полицейским штрафовать самокатчиков наравне с водителями других транспортных средств, — заметил собеседник «ВМ».

В некоторых городах России, по словам Нилова, даже устраиваются облавы на водителей самокатов:

— Формально по правилам ПДД самокаты мощностью более 250 ватт приравниваются к мопедам. И при авариях владельца такого транспорта могут привлекать к ответственности в качестве водителя мопеда. Но при судебных разбирательствах всегда происходит путаница. И в одном решении суда такой гражданин признается владельцем мопеда, а в другом его причисляют к пешеходам. Получается, конкретной и четкой судебной практики по данному вопросу нет.

Однако, чтобы хоть как-то облегчить участь водителей электросамокатов, которые готовы соблюдать ПДД и не лихачить, сами шеринг-сервисы, по словам эксперта, ввели внутренние правила пользования транспортом:

— В Москве, например, это медленные зоны для самокатов и ограничения по скоростному режиму. Но все эти рекомендации работают только в рамках сервисов по прокату. Кроме того, большинство таких компаний сейчас применяют страховку — при аренде транспорта человек сам выбирает данную опцию, и у него на время поездки работает страховка.

По мнению специалиста, чтобы решить проблему аварийности, владельцы СИМ тоже должны приучать себя к аккуратному стилю вождения.