Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Госпитализированный после падения с самоката солист Мариинки пришел в сознание
Фото: instagram/zaleevdavid

Госпитализированный после падения с самоката солист Мариинки пришел в сознание

Виктория Родимкина

Происшествия

Состояние солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который был госпитализирован после падения с электросамоката, улучшилось. Об этом сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 31 мая.

Танцор уже пришел в сознание, передает РИА Новости.

— Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, сейчас наблюдается улучшение его состояния. Он в сознании и дышит самостоятельно, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, танцор Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу Санкт-Петербурга. По данным СМИ, артист, будучи сильно пьяным, решил прокатиться на электросамокате по Лермонтовскому проспекту. Пытаясь объехать прохожих, мужчина не справился с управлением и упал, получив серьезные травмы.

Читайте также: «У них это не принято»: первый солист Мариинки рассказал о впавшем в кому танцоре

самокатМариинский театр оперы и балетападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте