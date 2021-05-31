Госпитализированный после падения с самоката солист Мариинки пришел в сознание

Фото: instagram/zaleevdavid

Состояние солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который был госпитализирован после падения с электросамоката, улучшилось. Об этом сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 31 мая.

Танцор уже пришел в сознание, передает РИА Новости.

— Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, сейчас наблюдается улучшение его состояния. Он в сознании и дышит самостоятельно, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, танцор Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу Санкт-Петербурга. По данным СМИ, артист, будучи сильно пьяным, решил прокатиться на электросамокате по Лермонтовскому проспекту. Пытаясь объехать прохожих, мужчина не справился с управлением и упал, получив серьезные травмы.

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