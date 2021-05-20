«У них это не принято»: первый солист Мариинки рассказал о впавшем в кому танцоре

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Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, который впал в кому после падения с электросамоката, никогда не злоупотреблял спиртным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал его коллега, первый солист Мариинского театра и главный балетмейстер Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского Антон Корсаков.

По словам собеседника «ВМ», Залеев — приверженец здорового образа жизни:

— Конечно, то, что он был пьян, — это пока всего лишь предположение. Никто из нас не видел документы, подтверждающие это. Я много лет работал с Давидом и могу сказать с уверенностью, что он и рядом не стоял с алкоголем. Не выпивал он! Кроме того, Давид осетинских кровей, а у них это тем более не принято.

Корсаков подтвердил, что танцор до сих пор в коме:

— К сожалению, он в таком же состоянии, в каком его госпитализировали.

Собеседник «ВМ» отметил, что в мире балета имеются ограничения на употребление спиртного:

— Запрещено артистам балета выпивать. Да, некоторые курят, водится за некоторыми такой грешок, но это тоже не массовое явление. Танцоры — это те же спортсмены. Если спортсмен будет выпивать и курить, как вы думаете, сможет ли он показать хороший результат? Нет, конечно. Точно так же и в балете. Танцоры выкладываются и физически, и морально. Лучшим способом расслабиться является сон и отдых, но никак не спиртное. С уверенностью могу сказать, что алкоголь и балет — несовместимое явление.

Корсаков добавил, что «спиртное нарушает координацию, что в балете очень важно». Поэтому те, кто злоупотребляют спиртным, «долго в профессии не задерживаются», констатировал он.

Напомним, танцор Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу Петербурга. 31-летний артист, будучи сильно пьяным, решил прокатиться на электросамокате по Лермонтовскому проспекту. Пытаясь объехать прохожих, мужчина не справился с управлением.

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