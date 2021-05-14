«Превратили в проституток»: Волочкова сравнила Большой театр с публичным домом

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в своей исповеди на платформе premier сравнила Большой театр с публичным домом. По ее словам, после несправедливого увольнения ей звонили танцовщицы кордебалета и жаловались на то, что их заставляют оказывать интимные услуги.

— Они говорили, что над ними издеваются, превратили в проституток. Олигархи стали внедряться в репертуарную политику. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет секс. А если девочки не соглашались, им отвечали, что это будет последняя поездка, потом жизнь в театре станет невозможной, — заявила балерина.

По ее словам, у девушек не было возможности себя защитить. Она привела слова педагога Николая Цискаридзе, который считает, что ситуация в Большом театре с начала нулевых лишь усугубилась.

— Это место погрязло в проституции, балерины только за бабки танцуют, платят за тех, у кого этих талантов нет, — подчеркнула Волочкова.

С домогательствами она также столкнулась в Мариинском театре.

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