«Не фанат твоего балета»: любимый мужчина Волочковой впервые выступил с заявлением

Фото: premier.one / Волочкова. Исповедь

Балерина Анастасия Волочкова впервые показала своего любимого мужчину Олега. Она рассказала, что познакомилась с ним 9,5 месяца назад, после чего в программе «Исповедь» он впервые сделал заявление касательно балерины.

— Первое впечатление при встрече — я был сильно удивлен. Настя — звезда, можно сказать. Я был рад знакомству, потом сильно удивился: у меня было другое мнение о Насте. Она замечательный человек, — отметил мужчина.

Видео: premier.one

По словам Олега, его пленили в Насте глаза и ее доброта.

— Она хоть и взрослая, но она ребенок. Ее одну оставлять нельзя: набедокурит. Ты человек-вулкан, я не фанат твоего балета. А твой я, конечно, фанат, Настюш, — заявил Олег.

Волочкова отметила, что они много раз расходились и сходились, с ней непросто, но в их отношениях нет меркантильности.

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