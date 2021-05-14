«Не фанат твоего балета»: любимый мужчина Волочковой впервые выступил с заявлением
Балерина Анастасия Волочкова впервые показала своего любимого мужчину Олега. Она рассказала, что познакомилась с ним 9,5 месяца назад, после чего в программе «Исповедь» он впервые сделал заявление касательно балерины.
— Первое впечатление при встрече — я был сильно удивлен. Настя — звезда, можно сказать. Я был рад знакомству, потом сильно удивился: у меня было другое мнение о Насте. Она замечательный человек, — отметил мужчина.
По словам Олега, его пленили в Насте глаза и ее доброта.
— Она хоть и взрослая, но она ребенок. Ее одну оставлять нельзя: набедокурит. Ты человек-вулкан, я не фанат твоего балета. А твой я, конечно, фанат, Настюш, — заявил Олег.
Волочкова отметила, что они много раз расходились и сходились, с ней непросто, но в их отношениях нет меркантильности.
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