СМИ: Автомобиль насмерть сбил дочь бывшего зампремьера Татарстана

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с4 Карта всех событий

Дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева погибла в ДТП с электросамокатом. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 5 июля, Госавтоинспекция Москвы сообщала, что женщина на самокате погибла в результате аварии на западе столицы. Инцидент произошел на Мосфильмовской улице около дома 88, корпус 2. По предварительным данным, 30-летняя женщина пыталась пересечь дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода.

В правоохранительных органах отметили, что погибшей является Алсу Фардиева, дочь бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Ильшата Фардиева или ее полная тезка. На официальном портале органов местного самоуправления Казани были опубликованы соболезнования Фардиеву, однако спустя время сообщение удалили.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что Фардиеву сбил автомобиль без номеров.

Ранее сообщалось, что иномарка наехала на коляску с младенцем на севере Москвы. Водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, сбил коляску с двухмесячным ребенком, в результате чего он выпал из нее. Ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ему оказывается медицинская помощь.