Иномарка сбила коляску с ребенком на севере Москвы

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Россия, Москва, Фестивальная улица, 41к1 Карта всех событий

Иномарка наехала на коляску с младенцем в северной части столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел на Фестивальной улице во дворе дома № 41. Водитель автомобиля Haval, двигаясь задним ходом, сбил коляску с двухмесячным ребенком. Малыш выпал из нее.

— Малыш получил ушибы мягких тканей головы, ему оказывается медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции призвали московских водителей не начинать движение, не убедившись в безопасности маневра.

Ранее «ВМ» сообщала, что автомобиль каршеринга опрокинулся в результате ДТП в Лефортовском тоннеле.