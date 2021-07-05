Иномарка сбила коляску с ребенком на севере Москвы
Иномарка наехала на коляску с младенцем в северной части столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Инцидент произошел на Фестивальной улице во дворе дома № 41. Водитель автомобиля Haval, двигаясь задним ходом, сбил коляску с двухмесячным ребенком. Малыш выпал из нее.
— Малыш получил ушибы мягких тканей головы, ему оказывается медицинская помощь, — отметили в ведомстве.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции призвали московских водителей не начинать движение, не убедившись в безопасности маневра.
Ранее «ВМ» сообщала, что автомобиль каршеринга опрокинулся в результате ДТП в Лефортовском тоннеле.