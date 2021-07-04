Автомобиль каршеринга опрокинулся на бок в результате ДТП в Лефортовском тоннеле

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Автомобиль опрокинулся на бок в результате ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом в воскресенье, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой в середине Лефортовского тоннеля.

— Легковой автомобиль опрокинут на бок. Перекрыты три полосы движения, — уточнил источник.

Добавляется, что пострадал один водитель, у него повреждение руки.

По данным столичного департамента транспорта, виновником аварии является водитель, который не справился с управлением каршеринговым автомобилем.

— Он врезался в легковой автомобиль, в результате чего опрокинулся на бок и столкнулся с грузовиком, — пояснили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что движение затруднено на полтора километра. На месте работают оперативные службы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае: две машины столкнулись рядом с домом 4–6 на Садово-Каретной улице, в результате чего один из них опрокинулся на бок.