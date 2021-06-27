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Автомобиль опрокинулся набок в результате ДТП в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль опрокинулся набок в результате ДТП в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Каретная улица, 4-6с1 Карта всех событий

В центре столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них опрокинулся набок. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Две машины столкнулись рядом с домом 4–6 на Садово-Каретной улице.

— На месте работают сотрудники городских служб. Движение не затруднено. Информация о состоянии пострадавших уточняется, — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о гибели мотоциклиста после ДТП в Новой Москве. Авария произошла в субботу, 26 июня. Водитель мотоцикла ехал по дороге около дома № 1 в деревне Шаганино Щаповского поселения. Затем он перестроился на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого была женщина. Мотоциклист погиб на месте, пострадавшую госпитализировали с переломом грудной клетки и ушибами.

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