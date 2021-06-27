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Мотоциклист скончался после столкновения с легковушкой в Новой Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Мотоциклист скончался после столкновения с легковушкой в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Шаганино, 1 Карта всех событий

Мотоциклист погиб после столкновения с легковым автомобилем в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Авария произошла в субботу, 26 июня. Водитель мотоцикла ехал по дороге около дома № 1 в деревне Шаганино Щаповского поселения. Затем он перестроился на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого была женщина. Он погиб на месте, пострадавшую госпитализировали с переломом грудной клетки и ушибами.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с мотоциклистом на юго-западе столицы. Водитель такси не заметил его на повороте и сбил. От полученных травм он скончался на месте.

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