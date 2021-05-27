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ДТП с участием мотоцикла произошло на 43-м километре МКАД
Фото: Moscow-Live

ДТП с участием мотоцикла произошло на 43-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 43-й километр Карта всех событий

На 43-м километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на внутренней стороне МКАД, недалеко от поселка Мосрентген.

— Движение затруднено на 3,5 километра, — отметили в пресс-службе ведомства.

ДТП с участием мотоцикла произошло на 43-м километре МКАДФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» уже писала о ДТП с мотоциклом. Авария произошла днем ранее, рядом с домом № 7 на улице Строителей. Водитель такси не заметил мотоциклиста при повороте и сбил его. От полученных травм водитель мотоцикла умер на месте.

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ДТП с мотоциклистомаварииМКАД
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