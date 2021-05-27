ДТП с участием мотоцикла произошло на 43-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 43-й километр Карта всех событий
На 43-м километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на внутренней стороне МКАД, недалеко от поселка Мосрентген.
— Движение затруднено на 3,5 километра, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Вечерняя Москва» уже писала о ДТП с мотоциклом. Авария произошла днем ранее, рядом с домом № 7 на улице Строителей. Водитель такси не заметил мотоциклиста при повороте и сбил его. От полученных травм водитель мотоцикла умер на месте.
Читайте также: Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Остафьевском шоссе