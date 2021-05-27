Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на юго-западе столицы
На юго-западе столицы произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По сообщению ведомства, авария с летальным исходом произошла вечером 26 мая рядом с домом № 7 на улице Строителей. Водитель такси не заметил мотоциклиста при повороте и сбил. От полученных повреждений водитель мотоцикла умер на месте. После случившегося потребовалась медицинская помощь пассажиру такси: женщину госпитализировали с ушибом.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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