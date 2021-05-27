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Москвич попал в реанимацию после пьяной ссоры с собутыльником
Фото: Pexels

Москвич попал в реанимацию после пьяной ссоры с собутыльником

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Флотская улица, 16 Карта всех событий

На севере столицы мужчина попал в реанимацию после пьяной ссоры с собутыльником. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Двое москвичей совместно проводили досуг в квартире, расположенной на Флотской улице, 16. В какой-то момент между ними завязалась ссора, которая переросла в рукоприкладство. Один из мужчин, потеряв над собой контроль, схватился за нож. Злоумышленник нанес своему оппоненту три удара колющим предметом в область живота и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации.

Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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