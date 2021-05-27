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Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Остафьевском шоссе
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Остафьевском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Рязановское, Остафьевское шоссе Карта всех событий

В Южном Бутове произошло ДТП с участием двух автомобилей. Последствия аварии уже ликвидировали. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Два легковых автомобиля столкнулись на Остафьевском шоссе. В одной из машин находилась беременная женщина. Спасатели оцепили место аварии и оказали психологическую помощь женщине.

— К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал, — заключили в ведомстве.

Ранее «ВМ» писала, что микроавтобус сбил ребенка на велосипеде в Южном Бутове. Инцидент произошел рядом с домом № 8 на Остафьевской улице.

Читайте также: Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на юго-западе столицы

аварияДТПспасатели
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