Микроавтобус сбил ребенка на велосипеде в Южном Бутове

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Россия, Москва, Остафьевская улица, 8 Карта всех событий

В Южном Бутове микроавтобус сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел рядом с домом № 8 на Остафьевской улице.

— По предварительной информации, в ДТП пострадал ребенок 15 лет, — сообщила пресс-служба ведомства.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на юго-западе столицы, в результате которого погиб водитель мотоцикла.

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