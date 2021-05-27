Микроавтобус сбил ребенка на велосипеде в Южном Бутове
Россия, Москва, Остафьевская улица, 8 Карта всех событий
В Южном Бутове микроавтобус сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел рядом с домом № 8 на Остафьевской улице.
— По предварительной информации, в ДТП пострадал ребенок 15 лет, — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на юго-западе столицы, в результате которого погиб водитель мотоцикла.
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