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Автомобиль перевернулся на 106-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль перевернулся на 106-м километре МКАД

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 106-й километр Карта всех событий

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на внешней стороне МКАД. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что машина перевернулась на 106-м километре автодороги. В настоящий момент правый ряд на внешней стороне МКАД в направлении Щелковского шоссе занят. Затруднение движения наблюдается на отрезке в полтора километра.

Ранее «ВМ» писала, что автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве.

Читайте также: Дептранс Москвы назвал предполагаемого виновника ДТП на Кутузовском проспекте

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