Дептранс Москвы назвал предполагаемого виновника ДТП на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 8 Карта всех событий

По предварительной информации, в аварии на Кутузовском проспекте виноват водитель такси. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.

— Предварительно, в аварии виноват водитель такси, — рассказали в ведомстве.

У водителя автомобиля марки Lada имеется 58 штрафов за этот год, а у водителя такси — три штрафа, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве. В результате инцидента пострадал пешеход.

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