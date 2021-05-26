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Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: АГН Москва

Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 8 Карта всех событий

Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.

Инцидент произошел в районе Кутузовского проспекта, дом 8. Такси столкнулось с другим автомобилем, поворачивающим направо. По предварительной информации, пострадал пешеход, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Новой Москве.

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Кутузовский проспектдепартамент транспорта столицыДТП
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