Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 8 Карта всех событий

Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.

Инцидент произошел в районе Кутузовского проспекта, дом 8. Такси столкнулось с другим автомобилем, поворачивающим направо. По предварительной информации, пострадал пешеход, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Новой Москве.

Читайте также: Полиция установила похитителей денег из депозитариев в банках Москвы